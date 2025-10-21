Mataron a un joven de 22 años y los familiares de la víctima prendieron fuego la casa del asesino

Un joven de 22 años fue asesinado en una plaza de la localidad de Villa Dorrego, partido de La Matanza, y los familiares y amigos de la víctima identificaron al asesino, fueron a su casa y la prendieron fuego.

La situación en la zona está lejos de calmarse por dos motivos: el autor del homicidio todavía no fue detenido y el padre del asesino es uno de los vendedores de drogas del barrio, que ya prometió vengarse de los familiares de la víctima que incendiaron una de sus viviendas.

Por este motivo los vecinos de la zona viven aterrorizados, pues saben que quedaron en medio de una guerra.

El joven asesinado en Villa Dorrego, partido de La Matanza

Según fuentes policiales, la sucesión de hechos de violencia comenzó el sábado, a las 3.18, cuando Franco Sebastián Guzmán, de 22 años y padre de un niño de dos años, fue asesinado de dos balazos en medio de una discusión en la plaza San Lorenzo, situada en Matienzo, entre Garzón y Catáneo.

De acuerdo con la denuncia realizada por la cuñada de la víctima, la esposa de Franco la llamó por teléfono para avisarle que el padre de su hija había sido baleado. Según la mujer, le habían dado dos tiros.

La víctima fue llevada al hospital situado en el kilómetro 32, en González Catán, donde los médicos que lo atendieron en el shock room del centro de salud no pudieron hacer nada para salvarle la vida debido a la cantidad de sangre que había perdido.

Incidentes por el joven asesinado en Villa Dorrego, partido de La Matanza

Aunque después de matar a Franco el asesino abandonó la escena del crimen, los vecinos lograron identificarlo. En tanto, otros habitantes del barrio grabaron desde los balcones cómo había quedado el cuerpo ensangrentado de la víctima en la plaza.

Con el dato de quién había sido el agresor, esa misma madrugada los familiares y amigos de la víctima se dirigieron al domicilio del sospechoso y lo incendiaron. También prendieron fuego otra vivienda cercana. Pero el asesino no fue encontrado.

Cuando el padre del presunto homicida, que se dedicaría a vender drogas en la zona, tomó conocimiento de la reacción de los vecinos de la víctima, habría convocado a sus subordinados para vengarse de la agresión.

Protestas por el joven asesinado en Villa Dorrego, partido de La Matanza

La foto del presunto asesino se difundió por redes sociales con la leyenda: “Esta rata mató a mi hermano. Que se difunda la cara de este HDP. Anda suelto y no es primero al que mató”, expresó uno de los familiares en la publicación de una red social, al pie de la imagen del sospechoso.

Hasta anoche, a pesar de los operativos realizados por los policías el acusado del homicidio de Franco no había sido detenido y la tensión crecía en el barrio por eventuales enfrentamientos, debido a que tampoco hubo presos por los incendios contra dos viviendas.