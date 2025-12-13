Mataron a un joven de 23 años con un disparo desde un automóvil en movimiento

Una gresca en una fiesta en la que participaban varias personas con antecedentes penales derivó en una emboscada que costó la vida a un joven de 23 años. La víctima, de 23 años e identificada como Cristian Gonzalo Prado, recibió un disparo en la cabeza cuando intentaba dejar la vivienda en la que se había registrado la refriega inicial, en la localidad platense de Villa Elisa.

Ese mortal ataque ocurrió en la madrugada del viernes en 2 y 80, donde ocupantes de un vehículo dispararon contra Prado, que tenían un prontuario criminal que incluía causas por portación ilegal de armas. No se sabe si en ese momento contaba con alguna pistola, ya que herido fue trasladado a un hospital cercano por uno de sus amigos, por lo que la policía no pudo reconstruir si la víctima estaba armada. Prado, finalmente, falleció ayer.

Ese allegado a la víctima, que habría sido identificado por fuentes policiales como Milton Muñiz, relató uniformados que lo entrevistaron en el Hospital San Martín que se encontraba con su amigo en una “juntada” cuando por causas que no pudo explicar se generó un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos.

El testimonio de esa persona señaló a los investigadores que la pelea dentro de la casa derivó en un intercambio de disparos, que no habrían alcanzado a herir a otras personas, ya que por lo pronto ningún otro paciente fue tratado en la zona por lesiones causadas por proyectiles. El relato del amigo de la víctima finalizó al contar que Prado fue alcanzado, cuando había logrado salir de la casa, por disparos efectuados desde un vehículo en movimiento.

Con un herida importante en la cabeza, Prado fue trasladado al hospital en el automóvil de su amigo. Pocas horas después falleció.

La investigación quedó a cargo de la UFI 15, dirigida por la fiscal Cecilia Corfield. Fuentes del caso indicaron que el presunto autor de los disparos ya fue identificado y que mantendría con la víctima un conflicto de vieja data. De acuerdo a lo informado por Noticias Argentinas, ese sospechoso tendría antecedentes penales por robos y portación ilegal de armas de fuego.

Personal de la DDI La Plata de la policía bonaerense intenta dar con el paradero del supuesto autor del disparo mortal, mientras los investigadores buscan determinar las circunstancias que rodearon el homicidio de Prado, especialmente por la mencionada gresca que incluyó disparos antes de la intervención del tirador desde el automóvil en movimiento.

Si bien los familiares de la víctima aseguraron que este no era un ladrón, sino que trabajaba como chofer para una aplicación de viajes, fuentes de la investigación revelaron que Prado registraba varios ingresos en comisarías platenses, con varias causas de portación ilegal de armas y un expediente abierto este año por lesiones graves.