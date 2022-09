En su nuevo libro, Mauricio Macri no confirma si será candidato a presidente en 2023: “En la Argentina todo cambia demasiado rápido”

Según Pablo Avelluto, quien editó el nuevo libro de Mauricio Macri, el líder de la oposición no confirma si será candidato a presidente en 2023, pero señala que “en la Argentina todo cambia demasiado rápido”. El exsecretario de Cultura de la Nación, quien ya había participado en la edición del primer manuscrito del exmandatario, sostuvo que en esta oportunidad le pidió “que le diera una mano en la edición de su texto y en ayudar a ordenar las ideas”.

Para qué es la nueva obra literaria del expresidente, una propuesta que -según Avelluto- “tiene que ver con los objetivos y razones por las cuales se involucró” en la política. “En el caso de [Mauricio] Macri, primero se involucró en Boca, en la política. Es un libro donde cuenta cual es la razón que mueve su vocación”, resumió el extitular de Cultura.

Avelluto aseguró que el libro también menciona que Juntos por el Cambio (JxC) debería volver al poder en la Argentina “para hacer los que no hizo en su momento o para hacer qué cosa distinta de cuando fue presidente”. “Si se está esperando que él diga en el libro que quiera ser presidente... Eso no aparece”, aseguró Avelluto, y siguió: “Hasta ahora dijo que no está anotado en esa carrera, pero en la Argentina todo cambia demasiado rápido”.

En este contexto, el exsecretario de Cultura anticipó también que en el nuevo libro de Macri “hay autocrítica y registro de errores”. “Nadie aprende a liderar sin meter la pata. En el caso de Macri hay muchos aprendizajes en este libro que tienen que ver no solo con lo político, sino con las organizaciones en general”, dijo.

Y agregó: “Hay cosas que tiene que ver con los límites de la construcción que tuvo la narrativa política durante su gobierno, visiones que tienen que ver con errores por no haber escuchado más en distintas fases de su carrera”.

En contraste, Avelluto aseguró que en la vicepresidenta “no hay ninguna autocrítica”. “Cuando habla parece que nunca se hubiese equivocado, aún cuando ha hecho cosas contradictorias entre si”, señaló, y contrastó: “En Macri hay casi una incomodidad con el poder y con la política que lo acompaña desde el inicio de su carrera”.

Vínculos con el mundo empresario

“Frente a lo que dicen sus opositores, él no comulga mucho con una parte del mundo empresario”, señaló Avelluto, quien evaluó” “Es -para mí- lo que expresan personalidades del mundo oxidadas, antiguas y obsoletas como la de [José Ignacio] De Mendiguren o [Teddy] Karagozian, es decir, una visión industrialista basada en el subsidio y en la falta de competencia”.

Avelluto aseguró que Macri “no representa eso”. “De hecho, muchos de esos sectores han atravesado con mucho enojo su gobierno y por algo apoyan al gobierno actual”, enfatizó.

Y reforzó: ”Estos empresarios son de lo peor que existe en la Argentina, como los sindicalistas y como buena parte de nuestra clase política”. “Si Macri está enojado con los empresarios argentinos es por su abuso de los subsidios, por su abuso de los privilegios, por el costo que le hacen pagar a los consumidores argentinos por su producto...”, enumeró, y remarcó: “Es un buen motivo para hacerse macrista”.

En este sentido, Avelluto continuó con sus críticas a la clase empresarial más emblemática del país. “Nuestros empresarios son una parte muy importante del fracaso de la Argentina: no victimas, son responsables”, dijo y subrayó: “Que sigamos dependiendo de que liquiden la soja [para acceder a dólares] y no de las exportaciones de productos manufacturados es un fracaso del empresariado argentino”.