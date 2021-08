“Me arruinaron la vida en un minuto”: el llanto del viudo de la mujer que fue baleada durante una entradera en Merlo

Esta mañana habló con la prensa José Luis, el esposo de Paola Aguirre, la mujer de 36 años que ayer murió de un balazo en el tórax al ser asaltada durante una entradera en su casa del partido bonaerense de Merlo por tres delincuentes. Conmovido y con lágrimas en los ojos, el hombre, que forcejeó con uno de los ladrones para evitar que disparara, dijo que los tiros comenzaron cuando ella se puso a gritar y declaró: “Me arruinaron la vida en un minuto”.

Tras contar que hace 16 años estaba en pareja, que tenían cuatro hijos que escucharon lo que ocurrió, José Luis relató todo sobre el episodio violento en LN+: “Yo estaba tirado en el piso y el ladrón le tiró. La quiso matar. Estaba tirado en el piso, me estaba pegando, le di la plata y cuando mi señora dijo que no me peguen más le tiró”.

Al revivir los momentos de tensión, describió: “Yo forcejeé con uno de ellos, sí, lo vi venir con el revólver en la mano, le cerré la puerta, no la pude trabar y cuando abrió, lo agarré y forcejeé, pero me tiró al piso y me pateó. Ahí le di la plata y ella gritó para que no me pegaran y salió corriendo asustada y le tiró”.

Asimismo el hombre, cuya casa queda ubicada en la calle Carcano al 450, aseguró que se llevaron 30 mil pesos que tenía encima, su camioneta de trabajo y lo que tenía en ella. “Me estaban esperando, me querían robar. No los conocía. Fue cuando me iba a trabajar”, agregó José Luis, que está en el rubro de la compra y venta de metales. “Me sacaron todo lo que tenía”.

"Me arruinaron la vida": el llanto del viudo de la mujer que fue baleada durante una entradera

Luego de los delincuentes escaparan, José Luis llevó a su mujer con la ayuda de un vecino a la sala de emergencia de localidad de Pontevedra, donde viven, y denunció que nadie los ayudó al llegar. “La llevé yo al hospital con un vecino, Paola no tuvo la atención que tenía que tener, no me atendieron”.

Por último, José Luis dijo que ahora quiere justicia y que espera que la Policía encuentre a los responsables antes que él porque no sabe cómo reaccionaría si los viera. “Si lo veo, lo reconozco; y si lo tengo, adelante lo mato, ojalá que lo agarren antes que yo porque lo mato. Me arruinaron la vida en un minuto”.

José Cárcano al 400, en Pontevedra, escenario de un asalto mortal en el que una mujer recibió un tiro en el pecho cuando su esposo forcejeaba con ladrones que entraron a robar en su casa Google Maps

El crimen

Paola Aguirre, de 36 años, fue asesinada ayer alrededor de las 6.30 de la mañana en la puerta de su casa de la localidad de Pontevedra, en Merlo, donde residía junto a su pareja y sus cuatro hijos.

Cuando José Luis se disponía salir en su camioneta rumbo a su trabajo, fue abordado por delincuentes que lo amenazaron con un arma de fuego y fines de robo. Fue en esas circunstancias que Aguirre gritó para detener la agresión y el ladrón se efectuó un disparo que le impactó en el tórax.

Desde ayer los pesquisas realizan diversas diligencias en procura de precisar cómo se produjo el disparo que mató a Aguirre y de obtener pistas sobre los delincuentes, de acuerdo con lo publicado por la agencia Télam. La causa quedó a cargo del fiscal Mario Ferrario, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial Morón.

