“Me quiero pegar un palo”: el audio del conductor que chocó borracho contra un micro en Misiones

Por estas horas, las autoridades judiciales de Misiones investigan una serie de audios que habría enviado a uno de sus allegados Jordan Rafael Gonzalo Ortiz, el conductor del auto que murió tras chocar contra un micro de larga distancia en esa provincia y que provocó la muerte de otras ocho personas.

Desde su WhatsApp, y minutos antes del fatal accidente, el automovilista de 34 años, que luego se confirmó que estaba borracho, habría dicho: “Me quiero pegar un palo más o menos, no sé. Se va a la p... todo. Te juro que tengo unas ganas de morirme, boludo”.

La Justicia intenta determinar la veracidad de los mensajes que Ortiz podría haber enviado a un amigo antes de que, este domingo por la madrugada, tuviera lugar el incidente sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14. En ese punto, un ómnibus de la empresa Sol del Norte, en el que viajaban 50 pasajeros, chocó contra un Ford Focus que venía de la mano contraria. El vehículo de mayor porte perdió el control y cayó al arroyo Yazá.

“Haceme el aguante, por favor. Me acabo de separar, la mandé a la p... a mi mujer. Peleé con toda la familia. No sé dónde p... estoy. Estoy yendo como a 180 parejo en la ruta”, habría manifestado en un audio, según consignó el diario local El Territorio.

“Me quiero pegar un palo”: el audio atribuido al conductor que chocó borracho contra un micro en Misiones CRISTIAN VALDEZ - AFP

Luego, habría añadido en otro mensaje de voz: “Voy a 180, 190… recién mordí la banquina y casi me pegué un palo”, y se río. Sin embargo, en el siguiente audio parecía llorar: “Me quiero pegar un palo más o menos, no sé. Se va a la p... todo. Te juro que tengo unas ganas de morirme, boludo. Se fue a la p... todo, vieja”.

“Me quiero pegar un palo”: el audio atribuido al conductor que chocó borracho contra un micro en Misiones Policía de Misiones

El teléfono de Ortiz, que murió en el incidente, ya está en manos de los peritos de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas para ser analizado. Este análisis se sumaría al resultado del test de alcoholemia que resultó positivo para el automovilista. El análisis forense del cuerpo del chofer determinó que presentaba una “intoxicación alcohólica aguda” en el momento del siniestro vial.

Tragedia en Misiones: en un choque murió nueve personas

“Como consecuencia del violento impacto, el ómnibus cayó al cauce del arroyo Yazá, mientras que el otro vehículo quedó sobre la banquina”, explicó la Policía de Misiones en un comunicado de prensa. Más de 150 uniformados, junto a bomberos de la Policía y voluntarios y personal de Salud Pública “trabajaron intensamente en el lugar para asistir a las víctimas, remover los vehículos y rescatar a personas que permanecían dentro del ómnibus”.

El auto que chocó contra un colectivo y provocó una tragedia en Misiones Policía de Misiones

Las víctimas del accidente fueron identificadas como Gabriela Paola García, de 26 años; Magalí Lilén Belén Amarilla, de 22; Katia Butvilofsky, de 24; Rafael Jordan Gonzalo Ortiz 34; Ángelo Tadeo Alpuy, 19; Elian Natanael Alvez, 25; Jonás Luis Dávalos, 20; Enzo León 19; y Brian Hobos, 19.

Según el último parte médico, catorce pacientes, cuatro de ellos con un estado de salud más complicado, permanecían internados en los hospitales SAMIC de Oberá y Madariaga de Posadas.