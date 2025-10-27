Estaba borracho el automovilista que chocó contra un ómnibus en Misiones y provocó una tragedia

El conductor del automóvil que ayer chocó contra un ómnibus en Misiones y provocó una tragedia, presentaba una “intoxicación alcohólica aguda” en el momento del siniestro vial.

Así lo determinó un “examen toxicológico efectuado sobre muestra de humor vítreo extraída del cuerpo” de Jordan Rafael Gonzalo Ortiz, de 34 años, una de las nueve víctimas fatales del choque ocurrido sobre la ruta nacional 14, a la altura de la localidad misionera de Campo Viera, situada en el departamento Oberá, informaron a LA NACION fuentes de la Policía de Misiones.

El siniestro ocurrió en horas de la madrugada de ayer a la altura del kilómetro 892 de la ruta nacional 14, donde chocaron un ómnibus de la empresa Sol del Norte que circulaba desde Oberá, y un Ford Focus conducido por Ortiz, una de las víctimas fatales, que circulaba en dirección contraria.

“Como consecuencia del violento impacto, el ómnibus cayó al cauce del arroyo Yazá, mientras que el otro vehículo quedó sobre la banquina”, explicó la Policía de Misiones en un comunicado de prensa.

Más de 150 uniformados, junto a bomberos de la Policía y voluntarios y personal de Salud Pública “trabajaron intensamente en el lugar para asistir a las víctimas, remover los vehículos y rescatar a personas que permanecían dentro del ómnibus”, agregaron los voceros consultados.

Según se informó oficialmente, los cuerpos de las nueve víctimas fatales fueron trasladados al Hospital Samic de la ciudad de Oberá para la realización de las autopsias y después ser entregados a los familiares.

Además de Ortiz, fallecieron Gabriela Paola García, de 26 años y oriunda de la ciudad de Oberá; Magalí Lilén Belén Amarilla, de 22 y de Campo Ramón; Katia Bupvilofsky, de 24 y de Oberá; Ángelo Tadeo Alpuy, de 19 y de Eldorado; Elián Natanael Álvez, de 25 y de El Alcázar; Jonás Luis Dávalos, de 20 y de Eldorado; Enzo León, de 19 y de Eldorado, y Brian Hobus, de 19 y de Wanda.

Siete de las víctimas eran estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones de la sede regional de Oberá. Se trata de Bupvilofsky, Amarilla, Alpuy, Álvez, León, Hobus y Dávalos.

“Con profundo pesar y respeto, la comunidad educativa de la Regional Oberá de la Universidad Nacional de Misiones acompaña a las familias de las y los estudiantes de nuestras casas de estudio que perdieron la vida en el trágico accidente ocurrido en el día de la fecha”, se publicó en el perfil de Facebook de Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones.

Por su parte, las 29 personas heridas, de edades que oscilan entre los 5 y los 67 años, y entre los que se encontraba el conductor del colectivo y un acompañante que cumplía las funciones de guarda, fueron atendidas en los hospitales de Oberá y de Campo Viera. Cuatro de los pacientes debieron ser trasladados al hospital Madariaga, de Posadas.

Las fuentes consultadas explicaron que los análisis hechos al chofer del ómnibus de la empresa Sol del Norte, Nicolás Tarnowski, de 30 años, y al guarda, Denis Oliveira, de 20, dieron como resultado negativo para alcohol etílico en sangre.

La investigación del choque se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N° 2 de Oberá. Los funcionarios judiciales tienen la colaboración de la División Policía Científica de la fuerza de seguridad provincial, “cuyos especialistas trabajan en la reconstrucción técnica del hecho y en la consolidación de las pruebas que permitirán establecer con precisión la mecánica del impacto”.