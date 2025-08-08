“Me robó casi 20 años de vida”, las últimas palabras de Julieta Prandi frente al tribunal

CAMPANA.- Luego de los alegatos, en la sala de audiencias el silencio era absoluto. Julieta Prandi sentada frente a los jueces, agarró el micrófono. Miró a cada uno, respiró hondo y comenzó a hablar con la voz quebrada y las manos temblorosas. “No es fácil estar en mis zapatos hoy. Son muchos años en los que soñé y esperé tenerlos enfrente. Añoraba este momento con toda mi vida”, dijo, y de inmediato dejó en claro que lo que estaba a punto de relatar no era un hecho aislado: “Hoy estamos acá para juzgar si fui o no violada. Y no fui violada una vez, sino infinidad de veces”.

Julieta Prandi pidió que su exesposo reciba una condena ejemplar Captura

Sus palabras impactaron en la sala. Prandi detalló que fue aislada, maltratada y humillada por mas de diez años por Claudio Contardi, su ex marido. Que la apartaron de su familia durante cuatro años, dejándola sola y vulnerable. “Esto que estamos hablando acá es solo un 10% de lo que a mí me pasó. De lo que yo tuve que vivir. Pasé un horror. Yo ya estuve muerta. No quiero estar muerta dos veces”, sentenció, y agregó: “Todavía no me siento una persona libre, plena, viva y feliz. Todavía intento reencontrarme, volver a sonreír, sentirme segura, necesito dejar de recordar los momentos más aberrantes”.

En medio de su declaración, recordó que en aquel entonces era madre de dos hijos pequeños. “Tenía un bebé de apenas unos meses y un nene de cuatro años cuando pasaba esto”, explicó. La carga emocional que siente es insoportable . “Me hubiese encantado no despertarme más, y eso que era mamá de dos”, dijo sin bajar la mirada, describiendo un estado de desesperanza que, aseguró, todavía la persigue.

El equipo completo de abogados de Julieta Prandi en los tribunales de campana Martín Cossarini

La actriz subrayó que lo que perdió no se mide en dinero ni en bienes materiales: “No hay una pena que pueda equiparar lo que a mí me robaron. Entre siendo una Julieta y salí siendo otra”. En ese punto, quiso despejar cualquier interpretación económica de su reclamo: “No se trata de dinero, o de todo lo que el me sacó, que fue todo. Trabajo desde que tengo 15 años. Todo lo que se compró lo hizo con mi plata. No quiero un palacio, no quiero nada. Solo justicia, es lo único que pido. Me robó casi 20 años de vida”.

Y, ese pedido de justicia lo hizo extensivo a otras víctimas. “Es por mí y por las víctimas a las que llaman mentirosas”, sostuvo. Y antes de cerrar su exposición, advirtió al tribunal sobre el riesgo que, según ella, implica que el acusado no se encuentre detenido: “Sepan que esta persona es capaz de hacer cualquier cosa. El no se va a manchar las manos de sangre, pero tiene a muchas personas sucias alrededor para mandar a hacerlo. Pido que lo detengan. Los hago responsables a ustedes – en referencia a los miembros del tribunal - de lo que me pueda pasar si no lo detienen”.

Contardi saliendo del Juzgado de Campana Martín Cossarini

Cuando llegó el turno de Claudio Contardi, exmarido de Prandi y acusado en la causa, su declaración fue breve pero cargada de autodefensa. “Durante todo este proceso, que lleva mucho desgaste, fuimos, con mi familia, amedrentados por Prandi a través de los medios de comunicación”, afirmó. Insistió en su inocencia: “Siempre me puse a derecho. Soy inocente”, y cerró con una promesa: “Ante cualquier decisión, voy a seguir luchando por mi inocencia y para estar con mis hijos”.

El tribunal dispuso que Contardi no podrá salir del país hasta el próximo miércoles, fecha en la que se dará a conocer el veredicto. La lectura de la sentencia fue fijada para las 11de ese día, instancia en la que se definirá su situación judicial.