El pedido de disculpas del jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy que gritó “¡bomba!” en un avión

Emiliano Endrizzi, jugador profesional de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, habló en un video luego de permanecer detenido varias horas, hasta quedar liberado este lunes, por gritar “¡bomba!” dentro de un avión. “Estoy arrepentido. Nunca fue mi intención provocar disturbios ni provocar miedo ni asustar a nadie”, dijo en una grabación difundida por las redes sociales del club norteño.

“Quería pedir disculpas a los pasajeros, a la aerolínea, a la policía aeronáutica, al club, a los hinchas y a toda la gente que se vio afectada”, comenzó en su breve alocución. “Quiero ser respetuoso con la Justicia, estoy a disposición. También quiero agradecer a la institución, que siempre estuvo desde el minuto uno conmigo y mi familia, a la gente que me acompañó a mí y a mi familia en estas horas, y al hincha por su mensaje”, concluyó.

El pedido de disculpas del jugador de fútbol que gritó "¡bomba"! en un avión

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