El pedido de disculpas del jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy que gritó “¡bomba!” en un avión
“Nunca fue mi intención fue provocar disturbios ni provocar miedo ni asustar a nadie”, dijo en una grabación difundida por las redes sociales del club norteño
- 1 minuto de lectura'
Emiliano Endrizzi, jugador profesional de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, habló en un video luego de permanecer detenido varias horas, hasta quedar liberado este lunes, por gritar “¡bomba!” dentro de un avión. “Estoy arrepentido. Nunca fue mi intención provocar disturbios ni provocar miedo ni asustar a nadie”, dijo en una grabación difundida por las redes sociales del club norteño.
“Quería pedir disculpas a los pasajeros, a la aerolínea, a la policía aeronáutica, al club, a los hinchas y a toda la gente que se vio afectada”, comenzó en su breve alocución. “Quiero ser respetuoso con la Justicia, estoy a disposición. También quiero agradecer a la institución, que siempre estuvo desde el minuto uno conmigo y mi familia, a la gente que me acompañó a mí y a mi familia en estas horas, y al hincha por su mensaje”, concluyó.
Noticia en desarrollo
Otras noticias de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)
- 1
Detuvieron a la mamá de Ángel y a su pareja por presunto homicidio agravado
- 2
Un informe médico reveló que Ángel sufrió un golpe en la cabeza antes de morir
- 3
Detuvieron a una anestesista por el robo de fentanilo en el Hospital de Vicente López
- 4
El estudiante perfecto que sostenía una mentira mientras en la oscuridad se gestaba un final irreversible dentro de su propia casa