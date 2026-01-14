Horror en Mendoza: el sospechoso de matar a una mujer en un country ya había sido condenado por la muerte de su hija

Juan Ramírez, el sospechoso de haber asesinado a Silvia Rodríguez, la mujer hallada desnuda y tapada con una sábana en su casa del barrio privado Cerro La Capilla, en Las Heras, Mendoza, había sido condenado por la muerte de su hija de solo cinco meses, producto de un golpe.

“Ramírez fue condenado a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, que terminó de purgar en 2019. Fue encontrado culpable del delito de homicidio culposo″, explicaron a LA NACION fuentes judiciales al tanto de los antecedentes.

La beba murió en noviembre de 2015 en el hospital Notti, de Guaymallén. Según el diario Los Andes, Ramírez golpeó a su hija y le produjo un hematoma subdural frontoparietal derecho y hemorragias subaragnoideas .

La niña estuvo internada dos semanas. Falleció el 17 de noviembre de 2015. Finalmente, en el juicio la calificación del hecho fue de homicidio culposo.

Ahora Ramírez está preso acusado del asesinato de su madrastra, Rodríguez, de 74 años. Junto con su pareja fue imputado por homicidio criminis causae, es decir, matar para lograr la impunidad.

El crimen fue descubierto anteayer, después de que una amiga de la víctima llamara al número de emergencias 911 para denunciar que le parecía extraño que hacía un mes que no veía a Rodríguez.

A la denunciante le pareció más extraño aún que, cuando fue a la casa de su amiga, la atendiera un joven y que le dijera que Silvia no estaba. La testigo vio el auto de Rodríguez estacionado en la cochera.

Poco después, personal de la Policía de Mendoza iba a descubrir que Rodríguez estaba muerta. El cuerpo fue encontrado desnudo y tapado con una sábana en la habitación de la mujer. Si bien resta conocer el resultado de la autopsia, la hipótesis de los investigadores es que la mujer fue estrangulada.

“La causa de muerte no se ha podido determinar hasta el momento por lo que se deberán aguardar los resultados de los análisis anatomopatológicos practicados al cuerpo de la víctima”, explicó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza en un comunicado de prensa.

Anteayer, cuando el personal policial llegó a la casa 30 de la manzana 3 del barrio privado, fue atendido por Ramírez, hijo de una pareja de Silvia Rodríguez que falleció, por lo que ella lo consideraba como tal.

“El hombre dijo que la mujer estaba en Malargüe desde el viernes pasado. Pero tras la insistencia de los uniformados, Ramírez dejó entrar en la casa a la comitiva policial. Apenas entraron, los policías vieron sobre la mesa una gran cantidad de bebidas alcohólicas y estupefacientes y a la pareja del hombre que parecía estar drogada”, agregaron las fuentes consultadas. Finalmente, se descartó que la sustancia encontrada sobre la mesa fuesen estupefacientes. Se trataba de bicarbonato de sodio.

Los uniformados se dirigieron a la habitación de Rodríguez, que estaba cerrada con llave. Cuando abrieron la puerta descubrieron el cuerpo desnudo de la mujer y tapado con una sábana.

“El hombre, finalmente, dijo que Rodríguez había muerto el viernes a la noche, sin aportar otras precisiones”, dijeron fuentes del caso.

En un primer momento, tomó intervención el ayudante fiscal Pablo Buzzola, quien impartió las primeras directivas. Tras confirmarse que la mujer había sido asesinada, la investigación quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos.

Tras el hallazgo del cuerpo de Rodríguez, los investigadores del caso se comunicaron con el hijo biológico de la víctima, quien recordó que el viernes había sido el último día que habló con su madre.

Además, otros dos testigos señalaron que ese viernes la mujer había ido a su clase habitual de yoga; esa pareja la llevó en auto hasta el acceso al barrio privado, pudo comprobar LA NACION.

En el citado comunicado de prensa también se informó que Ramírez había sido pareja de una mujer que a fines de diciembre pasado había sido arrastrada por la crecida del zanjón de Los Ciruelos, en Guaymallén.

“Ramírez declaró como testigo en el caso de la desaparición de la mujer que fue vista por última vez cuando la arrastró la crecida del citado zanjón. Ambos estaban en situación de calle”, dijeron las fuentes del caso.

Ramírez, según dijeron fuentes policiales a LA NACION, además de la condena por homicidio culposo tiene antecedentes por falso testimonio, hurto simple y homicidio agravado. Sobre él pesaba una orden de captura vigente.