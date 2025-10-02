Mendoza: la nueva estrategia de Julieta Silva para evitar el juicio oral tras agredir a su pareja

Julieta Silva, la mujer mendocina de 37 años que se volvió públicamente conocida tras cumplir una condena por atropellar a quien era su novio en 2017, espera por estas horas una nueva noticia judicial. En este caso, por otra causa en la que fue acusada: su actual pareja denunció que lo agredió. Junto a sus abogados, la imputada solicitó ser sometida a un juicio abreviado, donde reconocería la culpabilidad de los hechos que se le atribuyen y evitaría un proceso oral convencional.

Este miércoles, sus letrados Clarisa Fuentes y Roberto Castillo hicieron un requerimiento formal ante la Justicia que aún debe ser respondido, según informó el medio mendocino Uno. Es en el marco de una nueva causa judicial iniciada tiempo atrás tras la denuncia de su actual pareja Lucas Giménez también por privación ilegítima de la libertad. Si el juez avala el pedido, lo más probable es que la pena no supere el año de prisión y que esa condena pueda cumplirla en su domicilio, tal como está ahora.

En Mendoza. Julieta Silva apela a una estrategia para evitar un nuevo juicio oral tras agredir a su actual pareja Archivo

El delito por el que sería penada serán las lesiones leves agravadas que cometió contra Giménez, en tanto que quedarán descartados los hechos de privación ilegítima de la libertad agravada, amenazas agravadas y desobediencia a una orden judicial, añadió el medio local.

En el caso de que Silva admita la culpabilidad de las agresiones contra su actual pareja, quedarían atrás las declaraciones que realizó la propia imputada durante una indagatoria un mes y medio atrás, cuando dijo que los hechos que se le atribuían se desencadenaron porque su actual marido la extorsionaba.

Julieta Silva en la alcaldía de San Rafael. Diario UNO

En ese momento, Silva se presentó ante el fiscal Fabricio Sidoti e insistió en que su cónyuge la extorsionaba con que iba a mostrarle a sus hijos videos sobre aquel momento en que estuvo involucrada en el homicidio de Genaro Fortunato, su anterior pareja. Por ese hecho, la acusada estuvo presa 3 años y 9 meses.