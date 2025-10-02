El fiscal del triple crimen reveló que el ladero de Pequeño J figura como coautor del hecho y dio otros detalles de la investigación

El fiscal a cargo de la causa del triple crimen en Florencio Varela, Adrián Arribas, compartió este jueves ante la prensa algunas precisiones de la investigación que ya cuenta con 9 detenidos.

Ante la puerta de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza, el funcionario público se refirió, en primer lugar, a la situación legal del último detenido Matías Ozorio -presunto ladero de Pequeño J, el teórico autor intelectual de los homicidios de las chicas de La Matanza- que será expulsado este viernes de Perú y traslado a la Argentina custodiado por la efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Fiscal Arribas

“Ozorio probablemente llegará a la noche. Seguramente le voy a tomar la declaratoria mañana. Hasta ahora está como coautor”, precisó el fiscal. Excepto Ariel Giménez -imputado por encubrimiento del triple homicidio- todos los detenidos fueron acusados de su presunta responsabilidad en “tres hechos de homicidio triplemente calificado por ser cometido por alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido por por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Sin embargo, Arribas afirmó que aún investiga el móvil del crimen, que no se ha logrado aún comprobar la transmisión en vivo de las torturas y asesinatos de las chicas y que no se levantará el secreto de sumario.

Clave apertura de los celulares

Asimismo, el fiscal confirmó que la apertura de los teléfonos celulares de los detenidos está prevista para este viernes. “Es importante porque vamos a sacar información de las personas que están detenidas”, resaltó.

Por último, contó que la reunión con los abogados de Brenda y Morena, Fernando Burlando y Diego Storto, se dio el miércoles “en buenos términos” y definió el triple crimen como “un hecho con ciertas características que uno no ve a menudo”. “Es aberrante”, concluyó.