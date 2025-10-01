Triple crimen: levantan el secreto del sumario y se esperan nuevas detenciones tras la captura de Pequeño J

A partir de levantamiento del secreto del sumario que se concretará en las próximas horas y luego de evacuar las citas de las declaraciones indagatorias de los dos únicos detenidos que rompieron el pacto de silencio, los responsables de la investigación se disponían a concretar nuevos allanamientos con el objetivo de apresar a otros tres sospechosos.

La policía busca a tres prófugos por los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Según fuentes policiales, los tres sospechosos que todavía no fueron capturados son los dos ocupantes de la camioneta Chevrolet Tracker blanca usada para trasladar a las tres jóvenes desde la esquina de La Quilla y El Tiburón, en la rotonda de La Tablada hasta la casa, situada en Jáchal y El Tiburón, en Florencio Varela, donde las mataron.

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutierrez, víctimas del triple femicidio

El tercer imputado que busca la policía estaba dentro del Volkswagen Fox blanco, con techo negro, patente NGA 813, usado como vehículo de apoyo del grupo que viajaba en la camioneta blanca.

En tanto que hasta ahora suman nueve los acusados detenidos por su presunta vinculación con los homicidios de Brenda, Lara y Morena.

El listado de los nueve sospechosos apresados es encabezado por Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J y Matías Agustín Ozorio. Ambos fueron apresados en Lima, Perú. Entre el domingo y lunes habían sido apresados Lázaro Víctor Sotacuro, dueño del Volkswagen Fox blanco, su sobrina política, Florencia Ibáñez y Ariel Giménez, encargado de hacer el pozo en el que fueron sepultados los cuerpos de las víctimas. Mientras que, al principio de la investigación habían sido detenidos: Miguel Ángel Villanueva Silva, Andrés Parra, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra.

Matías Ozorio será expulsado de Perú tras la captura en la ciudad de Lima FERNANDO SANGAMA - EL COMERCIO PERU/ GDA

Excepto Giménez todos fueron acusados de su presunta responsabilidad en “tres hechos de homicidio triplemente calificado por ser cometido por alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido por por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”. Mientras que Giménez fue imputado de haber encubierto el triple homicidio al realizar el pozo en el que fueron sepultadas las víctimas.

Hasta el momento, los únicos acusados que declararon fueron Sotacuro y su sobrina, quienes aportaron el nombre del tercer ocupante del Volkswagen Fox que fue grabado por una cámara de seguridad el 19 de septiembre, a las 22.40, en Florencio Varela, cerca de la casa donde fueron asesinadas Brenda, Morena y Lara.

Alonso: "Pequeño J tuvo que rendir cuentas a sus superiores"

En tanto, el fiscal a cargo de la investigación, Adrián Arribas, indicó que “probablemente la causa tenga más detenidos”.

Y en diálogo con TN, afirmó: “Tenemos diferentes líneas investigativas. La más fuerte es un tema económico o de drogas. La prueba que tenemos aún no es certera como para poder afirmar solo eso. La causa es muy voluminosa. Tenemos acreditado que las chicas conocían a Pequeño J.. Las personas fallecidas tenían conocimiento de él. Pero no puedo dar más datos o indicios”.

“Lo que estamos determinando -agregó el fiscal- es que se conocían. Es de vital importancia la apertura de los celulares que los hará el viernes la Policía Federal.”