Misiones: buscan en la frontera a seis delincuentes que hicieron un boquete y se escaparon de una comisaría

La fuga fue descubierta a la medianoche cuando el personal de guardia de la comisaría de Bernardo de Irigoyen, ciudad misionera fronteriza con Brasil, hizo una recorrida de control por los calabozos: siete presos habían escapado por boquete hecho en una de las paredes del baño. Uno de los delincuentes fue detenido poco después y ahora hay un operativo cerrojo, con la colaboración de la Policía Militar brasileña, para intentar ubicar a los otros seis fugados.

Así lo informaron fuentes de la Policía de Misiones. “El operativo cerrojo para dar con los delincuentes prófugos incluye controles de accesos, rastrillajes en zonas de monte, patrullajes terrestres y aéreos con drones, canes rastreadores y grupos tácticos en puntos estratégicos y caminos secundarios”, dijeron los voceros consultados.

Los delincuentes fugados fueron identificados como Alejandro Ramos, Emanuel Krourluch, Daniel Simons, Agustín Morais, Ferreira Alvez Juan José, Jorge Ojeda y Darío Brítez.

“Pocas horas después de que se advirtió la fuga, una patrulla del Comando de San Antonio localizó y recapturó a Ferreira Alvez”, se informó oficialmente.

Fuentes de la Policía de Misiones dijeron que el operativo cerrojo tiene “colaboración activa de todos los comandos regionales y también de la Policía Militar de Brasil, mediante intercambio de información en tiempo real y controles reforzados en la línea de frontera”.

Además, las máximas autoridades de la Policía de Misiones ordenaron a la División Asuntos Internos el inicio de la investigación administrativa “para determinar responsabilidades vinculadas a la custodia de los detenidos al momento del hecho”.