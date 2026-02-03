“Vamos patita”: Gritos, risas y un plan filmado: así huyó un menor delincuente de un centro cerrado con ayuda de cómplices

“Vamos patita”. Con gritos de aliento y la ayuda de al menos cuatro cómplices, un adolescente logró fugarse de un centro de menores de La Plata. Fue a través de una ventana cuya reja no resistió a la fuerza utilizada por los jóvenes. El escape quedó grabado por el celular de uno de los compañeros del ahora prófugo y se viralizó en medio del debate sobre la baja en la edad de imputabilidad, proyecto que el Gobierno intentará sancionar durante las sesiones extraordinarias de este mes.

Según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, el hecho ocurrió a mediados de enero en el Centro Cerrado Eva Perón, situado en el complejo Villa Nueva Esperanza, perteneciente a la localidad platense de Abasto.

Así fue la fuga del menor en el centro Eva Perón

Se trata de un espacio que cuenta con varios antecedentes de fugas y que entre sus casos recientes más emblemáticos se registra la huida del homicida de Tomás Sánchez -futbolista en aquel entonces de las inferiores del Club Atlético Ferrocarril Midland-, asesinado en octubre de 2023 en el partido bonaerense de Merlo.

Sin embargo, esta nueva fuga recién trascendió a principios de febrero, a partir de un video grabado por uno de los detenidos. Pese a su viralización en redes sociales, las autoridades de la provincia de Buenos Aires y del municipio mantienen el caso bajo hermetismo, sin brindar detalles ni confirmar la fecha ni la ubicación del hecho, pese a los reiterados contactos de LA NACION para obtener detalles del hecho.

En las imágenes, se observa al menos dos de los cuatro implicados sostienen de sus piernas al protagonista de la escena para intentar que atraviese la reja de una ventana del interior del establecimiento con el objetivo de salir al exterior del edificio, el primer paso necesario para el éxito del plan de abandonar el complejo.

El frente del Complejo Villa Nueva Esperanza Google Maps

“Dale patita, dale”, se escucha a modo de aliento, mientras de fondo se oyen risas y gritos, sin presencia de ninguna autoridad a la vista. El ágil joven logró balancear su cuerpo para caber por la apertura que se generó en los hierros y finalmente cayó del otro lado. “Bien ahí hermano”, le manifestó uno de los cómplices.

Luego de levantarse tras cruzar las rejas, el sospechoso mantuvo un breve diálogo con sus compañeros. “¡Agachate!”, le indicó uno de ellos durante la conversación, al pensar que podía ser divisado por uno de los celadores del complejo. Sin embargo, volvió a ponerse de pie y exigió que le entreguen un elemento, que no se llega a visualizar bien en el video. Tras recibirlo, corrió inmediatamente lo más rápido que pudo y saltó sin inconvenientes la primera cerca.

“Se va a perder”, comentó uno de los detenidos mientras se producía la huida. “¡No, si re conoce!“, le respondió otro. ”¡Vamos patita, dale patita!“, gritaron varios. Con el segundo vallado, de una altura superior, el sospechoso tardó más para subir y estabilizarse, pero en menos de un minuto superó el obstáculo y finalmente consiguió el objetivo. ”Se re fue“, expresó con emoción uno de los menores tras observar el triunfo de su compañero.

El interior del complejo Google Maps

El complejo del cual se fugó está situado entre 520 y 226, a media hora de la capital de La Plata y a solo metros del jardín de infantes N°992. Se trata de un enorme predio que alberga distintos institutos cerrados para menores en conflicto con la ley penal. Además del Eva Perón, también se encuentran “El Castillito”, el Carlos Ibarra y el Francisco Legarra. A su vez, allí funciona el centro de recepción Agustín Gambier.

El predio es competencia del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) bonaerense, que depende del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque. LA NACION contactó al ministerio, pero no recibió respuesta sobre la fuga. Según un informe de la Comisión por la Memoria, elaborado en base a datos del OPNyA en 2023, el Eva Perón contaba solo con 25 plazas disponibles.

"La edad de imputabilidad tiene que ser de 13 años": Patricia Bullrich en exclusiva con Trebucq

La fuga volvió a colocar en el centro de la escena el debate sobre la reforma del régimen penal juvenil, que podría implicar la baja en la edad de imputabilidad, y que será debatida en el Congreso en las próximas semanas. “Esta vez sale, no sé si con los 13 años, pero ojalá que sí”, señaló ayer Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, en diálogo con LN+.

El caso de Tomás Sánchez

El 29 de octubre de 2023 Tomás Santiago Sánchez, de apenas 18 años, fue asesinado de dos tiros en el abdomen por un menor de 16, en una zona conocida como “Cancha de Patos”, en Merlo.

La víctima estaba junto a su novia en aquel entonces, cuando un grupo de nueve motociclistas pasó cerca de él. Uno de ellos lo comenzó a increpar y luego descendió del rodado para iniciar una pelea. Solo instantes después, otro criminal bajó de su vehículo, extrajo un arma de fuego y disparó.

El joven, que militaba en las inferiores del Club Atlético Ferrocarril Midland, falleció en el acto. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de la zona y luego de diversos allanamientos, el 2 de noviembre del mismo año el autor material del asesinato fue detenido.

Merlo

El criminal fue trasladado al Centro Eva Perón, pero escapó el 17 de febrero de 2024 al mediodía. Según la reconstrucción de los hechos, su fuga se produjo al mediodía, cuando ingresó un carro con comida al establecimiento. Estuvo prófugo por un mes, hasta que la propia familia de Sánchez, mediante un aviso anónimo, recapturó al homicida y lo entregó nuevamente a la Justicia. En julio de 2025 el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Morón lo condenó a ocho años de prisión.

Más antecedentes de fuga

En la noche del 23 de mayo de 2024 ocho adolescentes se escaparon del Centro de Régimen Cerrado Castillito, otro de los complejos situados dentro del predio Villa Nueva Esperanza, donde también se encuentra el Eva Perón.

Se trató de un joven de 16 años, tres de 17, otros tres de 18 y uno de 19, quienes habían ingresado acusados por distintas causas de robo calificado. Los sospechosos lograron fugarse luego de forcejear con tres guardias de seguridad y romper a patadas un portón situado en la parte trasera del establecimiento.

A su vez, el 16 de octubre del mismo año, otros tres jóvenes huyeron del Instituto Cerrado Ibarra, también incorporado en espacio de Villa Nueva Esperanza. Uno de ellos contaba con antecedentes por “tentativa de homicidio”, otro por “encubrimiento, portación de arma y robo calificado” y el último por “robo”.

"Martincito", principal acusado del crimen de Lara Fernández Archivo

Por otro lado, el 7 de enero de 2024, concretó su tercera fuga de un instituto de menores un múltiple homicida apodado “Martincito”. En aquel momento estaba acusado de cuatro homicidios, entre ellos el de Lara Valentina Fernández, de 17 años, ocurrido el 1° de enero de 2022. El criminal se escapó del centro de detención Francisco Legarra, situado en Villa Nueva Esperanza y fue recapturado por la Policía un mes después.