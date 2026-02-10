Misterio en Saavedra: un paseador de perros encontró el cuerpo apuñalado de un hombre

Faltaban pocos minutos para las 7.30 cuando un paseador de perros que caminaba por el Parque Carlos Mugica, en Saavedra, encontró a un hombre apuñalado. Sin perder tiempo, llamó al número de emergencias 911 para denunciar el hallazgo.

Personal de la Comisaría Vecinal 12A de la Policía de la Ciudad llegó a la escena del hallazgo y constató que el cuerpo tenía un arma blanca clavada en el pecho. Al arribar una ambulancia del Servicio de Atención Médico de Emergencia (SAME) se constató que el hombre, identificado como C. A. T. y de 63 años, estaba muerto.

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal José María Campagnoli, a cargo de la Fiscalía Descentralizada de Núñez-Saavedra, con la colaboración de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Detectives policiales y judiciales intentan ubicar a familiares y amigos del hombre fallecido, que ya fue identificado, para reconstruir sus últimas horas, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

“En principio, el cuerpo no presentaba lesiones o signos de defensa. Todavía no se puede afirmar si se trató de un homicidio o un suicidio”, dijeron las fuentes consultadas.

Noticia en desarrollo