Una tarjeta SUBE, viajes en colectivos y filmaciones, las claves para resolver un homicidio en Núñez

José Alberto Ronderos era un cliente habitual del restobar La Unión, situado en la avenida Cabildo y Manuela Pedraza, en Núñez, a menos de 200 metros de su casa. Solía pasar muchas horas y siempre se sentaba en la misma mesa. Todos los recuerdan como amable y respetuoso. Él nunca lo supo, pero durante tres días, mientras hablaba con sus amigos y conocidos, una banda de ladrones estudió sus movimientos y lo vigiló. Los delincuentes tenían un plan: entrar a robar en su domicilio. Todo terminó de la peor manera: durante el asalto fue asesinado.

Veintitrés días después del crimen, ocurrido entre las 14.40 y las 18 del 7 de diciembre pasado, dos sospechosos fueron procesados ayer con prisión preventiva por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento, con el concurso premeditado de dos o más personas y por el delito conexo -criminis causae-, que a su vez concurre en forma real con el delito de robo.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Las claves para identificar a los sospechosos fueron una tarjeta SUBE y filmaciones de cámaras de seguridad instaladas en colectivos de línea y en la vía pública, entre otras pruebas, según se desprende del expediente judicial.

La investigación del homicidio de Ronderos, un jubilado de 70 años, está a cargo del fiscal José María Campanoli y el auxiliar fiscal Facundo Vidal, con la colaboración de detectives de diferentes divisiones la Policía de la Ciudad.

“Los imputados, en diferentes días y horarios, realizaron discretas tareas de inteligencia en los alrededores del domicilio de la víctima, las cuales habrían tenido lugar, al menos, desde el 5 hasta el 7 de diciembre inclusive, todo ello, presumiblemente con el objeto de determinar en qué momento podían acceder a su domicilio y perpetrar los hechos que tenían en miras de ejecución”, sostuvo la jueza nacional en lo criminal y correccional María Fabiana Galletti al procesar a los dos sospechosos detenidos, identificados en el expediente judicial como Sergio Jesús Martín, de 42 años, y Sergio Ávila Juárez, de 34.

Uno de los sospechosos detenidos en Mar del Plata por su presunta participación en el homicidio de un vecino de Núñez

Cuando ya tenían estudiados los movimientos del “objetivo”, los delincuentes decidieron actuar. Cerca de las 14.40 del 7 de diciembre pasado irrumpieron en la casa de Ronderos, situada en Vuelta de Obligado al 3100, en Núñez.

“La víctima fue atada, reducida, atada de pies y manos con cinta adhesiva plástica transparente, un cordón y un cable de teléfono. Luego de ello, aprovechándose de su supremacía física y que habían anulado toda capacidad de resistencia que Ronderos pudiera oponer, lo golpearon brutalmente en distintas partes de su cuerpo hasta lograr matarlo", según se desprende del expediente judicial.

Según la autopsia, el vecino de Núñez murió como consecuencia de politraumatismos y una hemorragia interna. Antes de huir, los asesinos se hicieron de “distintos bienes de la víctima, sin poder precisar cuáles, salvo su teléfono celular”, dijeron fuentes del caso.

La investigación del homicidio comenzó 48 horas después, el 9 de diciembre pasado, cuando una de las hermanas de la víctima y su nuera, ante la falta de noticias de Ronderos, fueran a la casa y al encontrarse con la puerta sin llave se comunicaron con la Policía de la Ciudad. Los uniformados, al ingresar, se toparon con el cuerpo de la víctima en el hall central.

Dos días después de comenzada la investigación, a partir de la colaboración de las divisiones Apoyo Tecnológico y Video Judicial de la Policía de la Ciudad, el equipo de trabajo del fiscal Campagnoli pudo obtener el registro fílmico de los sospechosos que estuvieron en cercanías de la casa de la víctima momentos antes del crimen.

Es más, uno de los sindicados delincuentes quedó grabado en las inmediaciones de La Unión, el restobar donde estuvo Ronderos antes de ser asesinado. Según las filmaciones, el sospechoso, caminó detrás de la víctima desde el local gastronómico hasta la escena del crimen.

Los delincuentes se fueron de la casa de Ronderos a las 18.22 del 7 de diciembre. Según las filmaciones, llevaban dos bolsos. Caminaron hasta las Barrancas de Belgrano. En el camino, uno de los sospechosos se cambió de ropa.

La tarjeta SUBE, una de las claves para identificar a los sospechosos

Los investigadores sospecharon que habían subido a una formación del ferrocarril Mitre para ir en dirección a Retiro o hacia Tigre, pero las cámaras instaladas en la estación Belgrano C los captaron cuando tomaban un colectivo azul y rojo que comenzó su recorrido a las 19.07 del día del homicidio.

Al “compulsar” las imágenes del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) del gobierno porteño se determinó que los sospechosos habían subido a un interno de la línea 118.

Fue así que se analizaron todas las tarjetas SUBE utilizadas en el interno 21 de la línea 118 entre las 19 y las 19.15 del 7 de diciembre pasado en Virrey Vértiz entre Sucre y Echeverría.

“Hubo dos movimientos realizados por la tarjeta SUBE número 6061268505041828 que no estaba registrada bajo algún nombre determinado”, según el expediente. Fue así que se analizó el historial del “plástico” y se determinó que no solo fue usada en la línea 118, sino también en la 65 ese mismo día en horario de la madrugada y los días 5 y 6 de diciembre pasado, cuando los ladrones hicieron “la inteligencia previa”.

Se obtuvieron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad instaladas en las líneas de colectivo y se determinó que los pasajeros que usaron la SUBE bajo sospecha eran los mismos que quedaron grabados en cercanías de la casa de la víctima antes y después del crimen. Personal de la División Reconocimiento Antroposcométrico de la Policía de la Ciudad y de la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina lograron ponerle nombre y apellido a los sospechosos.

A medida del avance de la investigación se supo que Martín y Ávila Juárez habían viajado a Mar del Plata, de donde son oriundos. Es más, el 11 de diciembre fueron aprehendidos por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires después de protagonizar un choque contra una casa.

“Para mayor ilustración, envió una copia del parte informativo recabado y una publicación de la red social Facebook en donde una publicó cinco imágenes en donde se apreciaría a los sospechosos en un auto y el siguiente texto: ‘Los nenes estaban jugando y estos hijos de puta chocaron, entraron en el patio de mi casa, ¡el olor a alcohol que tenían! redados vuelta estaban, no se querían bajar. El que agarramos, que sale en el video no podía ni hablar. Según los vecinos venía manejando ese no el de lentes una vergüenza y decí que no pasó a mayores, no me chocó a unos de los nenes’“.

Tras el crimen, los sospechosos viajaron a Mar del Plata y protagonizaron un choque

Martín fue detenido el 15 de diciembre. Su cómplice, tres días después. Ambos cayeron en Mar del Plata. Se supo que cuando se difundió por los medios de comunicación el homicidio de Ronderos, los sospechosos viajaron en ómnibus hasta Dolores y después continuaron hacia La Feliz.

“Gracias a la ardua tarea de las distintas divisiones policiales que intervinieron en este legajo -bajo la dirección de la fiscalía instructora-, se lograron obtener diversos registros fílmicos de los alrededores del domicilio de la víctima (tanto del día de su deceso como los anteriores) que permitieron identificar cómo actuaron los agresores para ingresar al domicilio de la víctima y darse a la fuga con los bienes de su propiedad. De igual modo, permitió determinar las tareas de seguimiento que realizaron previamente los agresores con el objeto de llevar adelante su plan criminal”, sostuvo la jueza Galetti en su resolución, según publicó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, wwww.fiscales.gob.ar.

Fuentes judiciales destacaron el trabajo hecho por la comisario inspector Laura Malventano, directora de la División Video Seguridad de la Policía de la Ciudad, en conjunto con las divisiones Video Judicial, Apoyo Tecnológico, Análisis de Imágenes y la sección Apoyo Rápido a Intervenciones de Monitoreo, de la fuerza de seguridad porteña, para identificar a los sospechosos.

“Las tareas investigativas permitieron esclarecer el violento episodio que motivó el inicio de esta causa y, en particular, conocer la efectiva participación de un tercer hombre, que -según el evidente reparto de roles escogido- ocupó una función distinta a la que ejercieron los autores materiales del hecho”, sostuvo una fuente judicial.

La jueza Galetti embargó los bienes de los dos sospechosos procesados hasta cubrir las sumas de $101.279.145.

“Ronderos fue víctima de un plan pergeñado con el tiempo suficiente como para que los agresores pudieran trazar su rutina diaria. Los imputados no podían desconocer que el plan puesto en marcha podía acabar con un resultado distinto al de la muerte de la víctima”, sostuvo la jueza en la citada resolución.