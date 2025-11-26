Misteriosa muerte de una joven en un pool: aseguran que convulsionó, pero su familia denuncia que la mataron a golpes

Karen Ailén Donnarumma, una joven madre de 25 años, murió el último fin de semana tras salir de un pool en José C. Paz. Su familia sostiene que fue asesinada a golpes. La víctima tenía dos hijos, de 2 y 4 años, y había salido el sábado por la noche junto a un amigo que, tras el episodio en el que la mujer perdió la vida, quedó internado en un centro de salud. La Justicia bonaerense ahora intenta determinar qué ocurrió con la mujer y el testimonio del hombre que la acompañó en sus últimas horas será clave para avanzar en la investigación.

“Mi hija no tuvo convulsiones, doy fe de que estaba golpeada. Me la mataron a golpes”, dijo Tania, la madre de Donnarumma, en diálogo con TN. De acuerdo con la versión de la Policía que tuvieron los medios locales, la joven salió del bar ubicado en la calle Alem al 5100 caminando junto a un amigo de nombre Jhonatan, vomitó varias veces y murió por una posible broncoaspiración.

“Es lo que me dijo una oficial y quisiera creerle, pero me mandaron directo a la cochería. No me dijeron qué médico firmó la muerte ni si alguien del cuerpo médico estuvo con ella”, agregó la mujer, quien indicó que su hija estuvo hasta las 4 de la mañana del domingo en el pool. “Algo pasó ahí adentro. Me mostraron después unas cámaras en las que se ve una pelea en la esquina del bar y parece que estaban golpeándola”, sumó.

La Justicia también está abocada a investigar por qué el amigo de la víctima debió ser internado. “Hay testigos que dicen que [a Karen] la agarraron entre tres o cuatro adentro del bar y que la pelea continuó afuera. Él había ido al baño y luego intentó defenderla”, sostuvo Tania.

Una tía de la joven contó al medio local SM Noticias: “Nos dijeron que convulsionó adentro del lugar, pero sabemos que hubo una pelea y era una batalla campal contra ella. El cuerpo estaba lleno de sangre y un amigo que la acompañó está internado. Ella no tomaba alcohol ni consumía drogas. No nos quieren dar las cámaras, queremos explicaciones”.

Por su parte, en diálogo con ese mismo medio del conurbano, Pablo, propietario del pool Alem, dijo que se presentó en la comisaría. “Afuera del boliche no sé qué habrá pasado. Yo me comuniqué con la mamá de ella y me puse a disposición”, agregó.

La causa por averiguación de causales de muerte quedó en manos de la UFI N.º 18 de San Martín, a cargo del fiscal Rodrigo Suárez, quien ordenó, entre otras medidas, peritajes en la zona y la autopsia al cuerpo.