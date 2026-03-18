Jubilados desaparecidos de Chubut: las familias de Juana Morales y Pedro Kreder lanzaron un mensaje tras cinco meses

A cinco meses de la desaparición de los jubilados en Chubut, la hija de Juana Inés Morales difundió un mensaje en el que volvió a reclamar avances en la investigación y pidió que el caso no quede en el olvido.

“No me voy a cansar de pedir lo mismo: que la verdad salga a la luz, que se investigue bien, que haya justicia... Que nadie se acostumbre a esto. Que nadie deje de hablar. Sigamos pidiendo respuestas. Basta de mirar para otro lado”, escribió Aldana Botha en su cuenta de Facebook.

El hecho y la hipótesis principal

Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, fueron vistos por última vez el 11 de octubre en los Cañadones de Visser, a unos 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Se habían conocido apenas un mes antes de su desaparición y recorrían el sur del país.

Según se reconstruyó, la pareja se encajó con su camioneta en una zona de barro y salió a buscar ayuda. El vehículo fue hallado cerrado con llave, sin signos de violencia ni desorden, y con dinero en su interior. En el lugar también encontraron una carpa, una bolsa de dormir, alimentos y agua.

Operativo de búsqueda

Durante las semanas posteriores, los investigadores desplegaron operativos por tierra y aire. Participaron decenas de efectivos con camionetas 4x4, además de un helicóptero y drones que sobrevolaron áreas elevadas. A pesar de los rastrillajes, no se encontraron indicios firmes sobre el paradero de Kreder y Morales.

La búsqueda se extendió más allá de los plazos habituales, pero no arrojó resultados. Con el paso de los meses, la falta de respuestas profundizó la incertidumbre de los familiares, quienes continúan reclamando avances en la causa y mantienen la esperanza de saber qué ocurrió.