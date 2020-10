El oficial de servicio que fue tomado como rehén durante el motín Fuente: Archivo

Los presos que el domingo pasado se amotinaron en la comisaría 4a. de Florencio Varela filmaron al oficial que tenían como rehén para hacerles llegar un mensaje a las autoridades: si sus reclamos no eran atendidos y si funcionarios judiciales no se presentaban en la seccional para negociar con ellos, la vida del policía estaba en peligro. "Que baje un juez o un fiscal para que no me pase nada, porque si no va a correr riesgo mi integridad física", le hicieron decir en su parlamento, mientras estaba retenido en una celda.

Durante el motín, los reclusos grabaron varios videos en los cuales reclamaron por la falta de entrega de medicación y por su traslado a un penal, debido a la sobrepoblación en los calabozos, debido al excesivo número de reclusos en esa comisaría. Fuentes policiales admitieron que la dependencia posee capacidad para alojar a 18 personas y en el momento de la revuelta había al menos 45 detenidos.

El motín inició cuando los delincuentes tomaron como rehén al subinspector Luis Sebastián Macaudiere, de 39 años, que cumplía labores como oficial de servicio en la dependencia. Dentro de la celda 3, los delincuentes grabaron un video en el cual se ve al policía que relata la situación y transmite los pedidos que los reclusos hacían. En el plano siempre queda fuera del cuadro la mano derecha de Macaudiere, que está retenida sobre el camastro del calabozo. Ninguno de los presos lo amenaza directamente en ese momento, pero la situación, claramente, era intimidante para el oficial.

En subinspector, vestido de civil, informa sobre el inicio del motín: "Soy oficial de la comisaría 4a. Los detenidos estaban reclamando por medicamentos. Cuando entré a la celda uno de los reclusos estaba todo cortado". Afirmó que se había acercado hasta la celda 3, de donde provenían los gritos, y allí había encontrado a uno de los detenidos con heridas que requerían atención médica urgente.

Una ambulancia arribó a la comisaría para trasladar al recluso herido. En el video, y ante la requisitoria de los presos, Macaudiere afirmó que la atención se había demorado unos 40 minutos. Dijo que habían sacado al recluso herido al patio de la dependencia, y que allí recibió la primera atención y fue trasladado a un hospital. Luego de eso, los presos tomaron como rehén al policía ante la falta de novedades respecto al estado de salud de su compañero.

En la última parte del video, los reclusos le señalan al oficial una serie de pedidos para que su integridad física no corra riesgo: "Que baje un fiscal y un juez, porque si no corre riesgo tu integridad física, amigo, deciles", se escucha. Antes de eso le habían hecho afirmar que, mientras estaba retenido, los reclusos lo habían tratado bien.

Horas más tarde se dio a conocer otro video en el cual se vio a al menos seis reclusos que reclamaban por el estado de salud de su compañero herido y trasladado al hospital: "Hoy casi se nos muere un preso". En el mismo video, los delincuentes pedían por sus derechos humanos y afirmaban: "Somos todos chorros, acá no hay violines ni nada de eso. Queremos que baje un juez y un fiscal, si no se pudre".

Inmediatamente, el fiscal Darío Provisionato, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Florencio Varela, y efectivos del Grupo Halcón estuvieron a cargo de la situación y de las posteriores negociaciones con los delincuentes amotinados. Además, en el lugar se hicieron presentes el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), personal del comando de patrullas, bomberos y el Grupo Táctico Operativo (GOT).

Tras extensas horas de negociación entre el fiscal y los reclusos, el motín fue desarticulado la madrugada del lunes. El oficial de servicio fue liberado ileso y luego fue asistido psicológicamente por personal de los gabinetes especializados de la policía bonaerense. En tanto, la Justicia hizo lugar parcialmente al pedido de los detenidos y 17 de ellos fueron trasladados a otras comisarías.

