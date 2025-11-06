Delincuentes mataron a un hombre para robarle la moto en Camino del Buen Ayre

Dos delincuentes asesinaron a un motociclista de 47 años que circulaba con su pareja por Camino del Buen Ayre, a la altura de Ituzaingó. La víctima, identificada como Rubén Ariel Restagno, recibió al menos cinco disparos y murió en el lugar. Los agresores escaparon sin llevarse la moto.

El ataque ocurrió poco después de las 22 de este lunes. Restagno, según publicó Primer Plano Online, había salido de una zona de quintas en Moreno y circulaba con destino a San Martín, donde residía. La emboscada se produjo cerca del kilómetro 12 de la traza, en sentido hacia la autopista Panamericana.

Motochorros asesinaron a motociclista al que emboscaron en Camino del Buen Ayre, en Ituzaingóhttps://t.co/I03wCgAmSC pic.twitter.com/38p30UAZss — Primer Plano (@primerplanotv) November 5, 2025

Los dos delincuentes se desplazaban en otra moto y se acercaron por detrás hasta ubicarse a la par de la Falcon 400 conducida por Restagno. La filmación de cámaras de seguridad muestra cómo los obligaron a orillarse en la banquina y detener la marcha. La joven se bajó de la moto y corrió hacia los pastizales linderos, mientras el hombre permaneció de pie junto a su vehículo.

Según reconstruyó Primer Plano Online, en ese momento uno de los asaltantes intentó levantar la moto de las víctimas para llevársela, pero Restagno sacó un arma de fuego de la que era legítimo usuario. Frente a esa reacción, el atacante abandonó su motocicleta en el suelo, retrocedió y efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles ingresó en la zona intercostal izquierda y le provocó la muerte. Los delincuentes se escaparon y no se llevaron la moto de Restagno.

Tras un llamado al 911, efectivos policiales y personal de la autopista se hicieron presentes en el lugar. También lo hizo el fiscal Lucio Rivero, de la Fiscalía Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, quien se encargó de instruir las medidas a ejecutar. A partir de entonces, la investigación y la búsqueda de los asesinos quedó en manos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón.

Hace algunos meses, en la misma localidad de la provincia de Buenos Aires, un policía retirado de la federal fue asesinado cuando esperaba que su esposa saliese de un spa. El hecho ocurrió en la colectora de la autopista del oeste, más precisamente en Avenida Perón al 7800, cuando una banda interceptó y mató al oficial Juan José Nardelli, de 55 años.

Camioneta Ford Ranger robada e incendiada en Fuerte Apache, donde se concentra la búsqueda de los delincuentes. Agencia Noticias Argentinas/ redes

Al ser amenazado por los delincuentes, la víctima a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok, sacó su arma, una pistola Glock 9 milímetros. En ese momento se produjo un intercambio de disparos durante el cual el policía retirado recibió un balazo en el pecho.

Desde el interior del spa, su esposa escuchó los ruidos y salió a la calle para ver que sucedía, fue en ese momento que encontró a su marido herido de gravedad. Nardelli fue trasladado de urgencia al hospital Güemes de Haedo, donde llegó sin vida.

Después de esa situación, la banda robó otro vehículo, una camioneta Ford Ranger, que posteriormente también fue abandonada e incendiada en el barrio de Fuerte Apache, donde se concentró la búsqueda de los responsables. Finalmente, uno de los delincuentes murió a causa de un disparo de Nardelli y el otro fue detenido.