Dos argentinos fueron condenados por robar casi una tonelada de cables en Uruguay
La Policía encontró en su vivienda un camión alquilado, cascos y ropa que utilizaban para simular que trabajaban y robar sin levantar sospecha
- 2 minutos de lectura'
Dos argentinos fueron condenados en Paysandú, Uruguay, luego de que la Policía detectara una maniobra que utilizaron para robar casi una tonelada de cables de la compañía estatal de telecomunicaciones Antel. Lo hacían con el objetivo de vender el cobre a un pequeño local de chatarra.
El área de Investigaciones de la jefatura departamental comenzó su actuación luego de recibir denuncias por parte de vecinos, que aseguraban que delincuentes habían robado varios metros de cables. También fueron denunciados por Antel, debido a que las pérdidas significaban “perjuicios técnicos y presupuestales”, explicó el Ministerio del Interior uruguayo en un comunicado.
En el marco de la investigación, la Policía montó operativos de control en distintos puntos del departamento. Uno de ellos fue en la intersección de Avenida Salto y Juncal, donde los agentes detuvieron a dos ciudadanos argentinos que se dirigían hacia Salto.
Se realizó una inspección al camión en el que se trasladaban, encontrando bolsas con cables de cobre. Como consecuencia, la Policía fue a la casa en la que residían los argentinos. Allí se incautó un camión de alquiler, ropa de trabajo, herramientas, dos cascos de seguridad, cuatro conos, planos, guantes y zapatos de seguridad.
Estos elementos eran utilizados para simular que estaban trabajando y poder robar los cables sin levantar sospechas.
En la vivienda se encontraron más cables pertenecientes a Antel, cortados en tiras de diez metros, así como 15 bolsas con cables quemados. Este procedimiento se utiliza para poder extraer el cobre, el cual vendían luego a una pequeña tienda de chatarra. En total, lo incautado superaba los 850 kilos.
Los involucrados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía, por lo que fueron condenados a 12 meses de libertad a prueba por un delito continuado de receptación.
Otras noticias de Uruguay
"Reconozco el exceso". Escándalo en Uruguay: un funcionario admitió que usaba un despacho público para tener sexo
"Ilusionado". Vicuña mostró la dulce charla que mantuvo con su hija Magnolia y reveló cuándo se reencontrará con ella
De YouTube a los escenarios. Quién es Fede Vigevani, el influencer uruguayo que llevará su fenómeno digital al Estadio Vélez
- 1
Una madre entró a la escuela de su hija y golpeó a una alumna de 14 años con una cadena
- 2
Cayó el falso agente de viajes que pagaba con tarjetas clonadas y vendía pasajes por WhatsApp
- 3
Se supo cómo el femicida Pablo Laurta asesinó al remisero Martín Palacio
- 4
Habló una compañera de la preceptora que fue herida por frenar una pelea entre alumnos: “Hacen lo que quieren”