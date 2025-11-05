Dos argentinos fueron condenados por robar casi una tonelada de cables en Uruguay

Dos argentinos fueron condenados en Paysandú, Uruguay, luego de que la Policía detectara una maniobra que utilizaron para robar casi una tonelada de cables de la compañía estatal de telecomunicaciones Antel. Lo hacían con el objetivo de vender el cobre a un pequeño local de chatarra.

El área de Investigaciones de la jefatura departamental comenzó su actuación luego de recibir denuncias por parte de vecinos, que aseguraban que delincuentes habían robado varios metros de cables. También fueron denunciados por Antel, debido a que las pérdidas significaban “perjuicios técnicos y presupuestales”, explicó el Ministerio del Interior uruguayo en un comunicado.

En el marco de la investigación, la Policía montó operativos de control en distintos puntos del departamento. Uno de ellos fue en la intersección de Avenida Salto y Juncal, donde los agentes detuvieron a dos ciudadanos argentinos que se dirigían hacia Salto.

Se realizó una inspección al camión en el que se trasladaban, encontrando bolsas con cables de cobre. Como consecuencia, la Policía fue a la casa en la que residían los argentinos. Allí se incautó un camión de alquiler, ropa de trabajo, herramientas, dos cascos de seguridad, cuatro conos, planos, guantes y zapatos de seguridad.

Estos elementos eran utilizados para simular que estaban trabajando y poder robar los cables sin levantar sospechas.

En la vivienda se encontraron más cables pertenecientes a Antel, cortados en tiras de diez metros, así como 15 bolsas con cables quemados. Este procedimiento se utiliza para poder extraer el cobre, el cual vendían luego a una pequeña tienda de chatarra. En total, lo incautado superaba los 850 kilos.

Los involucrados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía, por lo que fueron condenados a 12 meses de libertad a prueba por un delito continuado de receptación.