Cuando vio a ese padre devastado por el dolor, ese dolor único que puede provocar la muerte de un hijo, supo que no podía callar. El silencio le generaría un cargo de conciencia inaguantable. La mujer se acercó a Federico Storani y le contó lo que sabía sobre el traumático suceso de la noche del 31 de marzo de 2016 en el que habían perdido la vida Manuel, el hijo menor del dirigente radical, y la madre del chico, María de los Ángeles Bruzzone. El exdiputado nacional le rogó que declarar ante la Justicia.

Esta tarde se presentó como testigo de identidad reservada ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Isidro. Y su testimonio fue demoledor: dijo que Pablo Torres Lacal conducía de forma temeraria, que le gustaba tomar alcohol y que la pareja del acusado le dijo que a él le habían impedido entrar a un evento en San Fernando, justo antes de la tragedia en el Delta, porque había bebido de más . “Era un desquiciado”, fue su lapidaria definición del hombre que llegó al juicio acusado de triple homicidio con dolo eventual.

Su declaración motivó que, acto seguido, fuera convocada a prestar testimonio Florencia Ulla, pareja de Torres Lacal. Es que la testigo de identidad reservada dijo que buena parte de lo que sabía se lo había contado ella, ya que estaban juntas en el momento en que ocurrió el desastre en el Delta. En esa instancia, la mujer también reconoció que a él le gustaba tomar y que conducía demasiado rápido. “ No me gustaba salir de noche con Pablo; le tengo aprehensión al oleaje. Una noche tuve miedo porque iba más rápido de lo que me gustaba ”, declaró.

LA NACION pudo reconstruir los puntos centrales de la declaración testigo de identidad reservada a partir de calificadas fuentes judiciales, dado que la sala fue desalojada de público para que ella pudiera explayarse ante los jueces Alberto Ortolani, Sebastián Urquijo y Gonzalo Aquino, el fiscal Diego Callegari y los abogados de las partes. “Fue un mazazo”, graficó uno de los participantes de la audiencia.

La testigo –que era amiga de la pareja del acusado, de la que se distanció cuando decidió contar a la Justicia lo que sabía sobre este caso– dijo hoy que estaba con la mujer de Torres Lacal cuando se enteró del siniestro. También aseguró que, cuando supo que en la tragedia estaba involucrado el exministro del Interior de Fernando de la Rúa ella le dijo: “Esto va a ser un problema”.

En términos generales, ratificó que Torres Lacal era un hombre al que le gustaba el alcohol. Que no solo era algo que podía sostener por su propia percepción, sino porque la propia pareja del hombre lo afirmaba. En eso contradijeron dramáticamente al acusado, que en este juicio aseguró que él no bebía.

En otra cosa coincidían ambas: ninguna de ellas se subiría a una lancha que timoneara el comerciante e importador de muebles del sudeste asiático, ya que les daba miedo la velocidad a la que solía ir. Fue entonces que la testigo de identidad reservada dijo que Torres Lacal “era un desquiciado”.

En cuanto a lo que pudo haber ocurrido el día de la tragedia, la testigo de identidad reservada declaró que antes del siniestro, Torres Lacal llamó por teléfono a su pareja para contarle que no había podido entrar a la cena-evento en San Fernando a la que tenía previsto ir. Él dijo que había sido porque habían llegado tarde y porque solo tenía dos entradas y le faltaba una, porque estaba con dos amigos. Pero la testigo contó hoy que su amiga le dijo que, por cómo hablaba, él parecía haber bebido de más. “ No podía hablar, Pablo, estaba totalmente alcoholizado. Lo habían echado de la fiesta por estar en ese estado, no porque hubiese llegado tarde o porque le faltara una entrada ”, sostuvo la declarante.

También afirmó que, cuando se enteró de que había ocurrido el incidente en el agua, su amiga le dijo que Torres Lacal “seguramente estaba borracho”.

La testigo especial dejó otra revelación impactante. Dijo que había tomado conocimiento de que, tras el episodio, habían “manipulado” la sangre de Torres Lacal para ocultar una eventual alcoholemia positiva. Se espera que mañana haya testimonios que aborden este tópico.

