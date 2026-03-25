Narcotráfico en Tucumán: detuvieron a seis “mulas” con 10 kilos de cocaína en un tour de compras

Efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 71 “Aguilares” de Gendarmería Nacional incautaron una carga de cocaína durante un operativo en la zona de Huacra, Mendoza, el miércoles 18 de marzo. El procedimiento incluyó la inspección de un colectivo de larga distancia que iba desde la localidad salteña de Aguas Blancas a la capital mendocina por un supuesto “tour de compras”.

Los gendarmes los descubrieron por la actitud nerviosa de una mujer durante el control de rutina: el personal femenino revisó a esta pasajera y encontró envoltorios con una sustancia sospechosa debajo de sus prendas. Cuando ampliaron el registro hallaron más paquetes ocultos en las butacas y diferentes sectores del colectivo.

Los gendarmes descubrieron la operación por la actitud de una integrante del grupo.

Al descubrir las pequeñas cápsulas, los especialistas alertaron sobre un posible traslado bajo la modalidad conocida como “mula”, donde los involucrados ingieren la carga antes de transportarla.

El Juzgado Federal de Tucumán N°2 intervino en el caso y ordenó el traslado de los 53 pasajeros y el vehículo para una inspección exhaustiva. La verificación permitió el secuestro inicial de 249 envoltorios que tres mujeres ocultaban entre su ropa y pertenencias. El peso de ese cargamento alcanzó los tres kilos de droga.

La investigación continuó el viernes 20 por la mañana con la realización de placas radiográficas a todos los ciudadanos que viajaban en el micro. Los estudios médicos confirmaron la presencia de estupefacientes en el abdomen de cuatro mujeres y dos hombres. Estas seis personas quedaron internadas bajo custodia en los hospitales de Santa Ana y Los Sarmientos para iniciar el proceso de evacuación de los elementos.

La carga estaba dispuesta en pequeñas cápsulas.

Los involucrados expulsaron un total de 503 cápsulas en los centros de salud. Personal de Criminalística y Estudios Forenses pesó estas dosis y registró una cifra superior a los seis kilos. El conteo final de la operación alcanzó las 752 cápsulas y un peso de diez kilos con 316 gramos de cocaína.

Nueve personas de nacionalidad boliviana quedaron detenidas en carácter de comunicadas por disposición del tribunal interviniente. El juez ordenó el decomiso de la droga y el secuestro de los teléfonos celulares, chips telefónicos, tarjetas de memoria y pendrives.