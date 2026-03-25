Un auto despistó en Córdoba y chocó contra un poste: murieron dos ciclistas profesionales

Un fatal accidente de tránsito genera consternación en el mundo del ciclismo argentino. Dos jóvenes promesas de ese deporte, Máximo Cornejo y Rodrigo “El Potro” Silva, ambos de 22 años, fallecieron en un incidente vial en la ciudad capital de Córdoba.

El hecho tuvo lugar en la madrugada de este lunes, pero tomó trascendencia en las últimas horas cuando se conocieron las identidades de las víctimas. Por causas que son materia de investigación, ese día el Fiat Siena en el que se trasladaban los jóvenes deportistas, en el que viajaba también una mujer, despistó a la altura de la avenida Armada Argentina al 5200, en el barrio Parque Futura, y chocó contra una señal de tránsito y un poste de alumbrado público, según pudo saber LA NACION.

Cuando arribó el servicio de emergencia, se constató que, debido a la violencia del impacto, los dos ocupantes hombres habían fallecido en el lugar. En tanto, una mujer mayor fue asistida y derivada al Hospital de Urgencias con politraumatismos.

Silva, que nació en Catamarca pero vivió varios años en San Juan, fue integrante del equipo del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de esa provincia. Según el diario Tiempo de San Juan, se encontraba temporalmente alejado de la actividad deportiva como ciclista –donde hasta el año pasado se destacó en competencias locales y nacionales– porque se había mudado a Córdoba por motivos laborales.

La otra víctima, en tanto, era oriunda de la localidad cordobesa de Monte Cristo. Entre 2022 y 2025, Cornejo participó de los circuitos provincial y nacional, y se consolidaba como una promesa para el ciclismo argentino.

“El ciclismo está de luto y es un día muy triste para toda la comunidad”, emitieron un comunicado desde la comisión organizadora del torneo Vuelta al Valle. “Dos vidas que dejan una huella en este deporte que tanto amamos. Acompañamos con mucho respeto y dolor a sus familias, amigos y compañeros en este difícil momento”, agregaron.

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