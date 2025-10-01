Neuquén: encontraron un coipo en una fuente en pleno casco urbano

Un coipo apareció, el pasado martes por la mañana, dentro de una fuente ornamental ubicada en la intersección de la avenida Olascoaga y las vías del ferrocarril, en la ciudad de Neuquén. El animal, característico de los humedales de la región, fue rescatado y reubicado en la ribera del río Limay, cerca del barrio Rincón de Emilio.

Los primeros en advertir su presencia fueron los encargados del mantenimiento de la fuente, que rápidamente notificaron al equipo de Ambiente. Francisco “Pancho” Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, describió al medio LMNeuquén el modo en el que se desplegó el rescate: “Ellos, con una especie de copo para juntar hojas y limpiar la pileta, pudieron agarrarlo. Nosotros desde Ambiente llegamos con una jaula, lo metimos en la jaula y lo llevamos a la zona del río Neuquén, en el límite del barrio Rincón de Emilio, y lo liberamos en ese lugar”.

El rescate de un coipo

El funcionario explicó que el coipo es un mamífero típico de la región y que tiene como principal característica habitar zonas húmedas y de humedales. “Posee membranas interdigitales en las patas, lo que le permite desplazarse con mayor velocidad y seguridad en el agua. Su alimentación se basa en hierbas de la ribera de ríos y lagunas. Es un animal autóctono de nuestra zona y tenemos que protegerlo y cuidarlo porque forma parte de la fauna natural de nuestra ciudad, pero ubicado en las zonas de ribera”, manifestó.

En este contexto, su descubrimiento en pleno casco urbano originó incertidumbre entre los especialistas. “Obviamente, la fuente de la que estamos hablando no está en ninguna zona de ribera”, advirtió Baggio. Al observar el comportamiento del coipo, surgieron las primeras sospechas respecto a que podría haber estado en cautiverio. “Parecería, y lo digo en potencial, que fue un animal de cautiverio. Es bastante común que algunas personas atrapen ejemplares juveniles en la zona del río y los tengan como mascota. A eso tal vez se deba la mansedumbre o docilidad que presentaba este coipo”, expresó en diálogo con el medio LMNeuquén

Por la docilidad, las autoridades sospechan que podría haber permanecido en cautiverio

El subsecretario remarcó que conservarlo en una vivienda está vedado por la normativa. “No se puede. Está prohibido tener como mascota un animal de estas características, que forma parte de la fauna silvestre de nuestra ciudad”.

El video del momento del rescate fortaleció dicha hipótesis. “Se lo ve arriba de una piedra, suelto, y yo lo puedo tocar y acariciar sin que se mueva. El animal se queda ahí quieto sin ningún problema, hasta que decide tirarse al agua. Esa docilidad es llamativa”, agregó Baggio.

Las autoridades remarcaron que está prohibido resguardarlos como mascotas en viviendas

Pese a esas señales, los especialistas tampoco descartan que el ejemplar haya llegado por sus propios medios. “Pudo tratarse de un animal que, de alguna manera, a través de alguno de los canales –por ejemplo, el que está a la vera de la calle 12 de septiembre– haya llegado hasta la zona de las vías y desde allí se trasladó hasta la fuente. No sabemos muy bien, son todas hipótesis”, aclaró el funcionario.

El coipo fue trasladado nuevamente a su entorno, donde podrá desarrollarse en las márgenes del Limay o el Neuquén. En este contexto, las autoridades enfatizaron que estas especies nativas no pertenecen a piletas, fuentes urbanas ni domicilios particulares. Su ámbito propio son los ríos y humedales, espacios donde deben permanecer para preservar el equilibrio ambiental.