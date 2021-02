NiUnaMenos: mañana, concentraciones frente a los tribunales de todo el país, con el femicidio de Úrsula como estandarte

“Por Úrsula y por todes”. Mañana, a las 17, organizaciones defensoras e impulsoras de los derechos de las mujeres se concentrarán frente a los tribunales de todo el país para reclamar justicia ante la ola de femicidios: el nombre de Úrsula Bahillo representará a todas las víctimas de la violencia de género. La marcha fue convocada la semana pasada por el colectivo #NiUnaMenos (NUM), lema bajo el cual se cristalizó, el 3 de junio de 2015, la primera de las multitudinarias manifestaciones para poner en el máximo nivel del debate político y social esta dramática problemática.

“El movimiento feminista, en toda su diversidad, reacciona tanto con dolor como con furia, y demuestra una capacidad política de convocatoria. Vamos a recordar todos los nombres de los femicidios de este año”, señalaron desde la organización NUM a LA NACION.

La concentración fue impulsada tras el femicidio de Úrsula, ocurrido el 8 de este mes a manos de su expareja, el oficial bonaerense Matías Ezequiel Martínez, quien la asesinó de 15 puñaladas. La joven había interpuesto 18 denuncias por violencia de género previamente contra el policía.

“Vamos a los Tribunales para reclamar contra la justicia patriarcal. Hay una cantidad de instancias donde vemos que se desestiman las denuncias y no se actúa con la celeridad que es necesaria en estos casos de evidente gravedad”, afirmaron desde el colectivo.

En la Argentina, la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa) contabilizó 35 femicidios en lo que va del años, uno cada 29 horas. “Por desgracia, Úrsula no es la única: queremos visibilizar todos los casos, que no fueron tan mediáticos. Escribir sus nombres, dejar constancia. Que se haga justicia”, concluyó NUM.

Reclamos

Desde el Frente de Mujeres Evita, de la Ciudad de Buenos Aires, señalaron que se trata de un reclamo histórico: “Por un lado, las fuerzas de seguridad tienen que estar formadas con perspectiva de género. Por otro, el sistema judicial debe hacer un abordaje más integral vinculado a las situaciones de violencia de género. No nos sirve que se aprueben leyes si no tienen una aplicación real, acompañada de un compromiso social de transformación”.

El colectivo feminista, que asistirá a la concentración de este miércoles, reclamó la reforma del sistema judicial: “Exigimos abordajes integrales para el acompañamiento en situaciones de violencia; que en un solo lugar se les dé respuesta a todas estas situaciones, para que las mujeres puedan salir de ellas. Prevención, sensibilización y acompañamiento posterior con la Ley Micaela”, aprobada por el Congreso en 2018.

"Esta marcha es distinta. Tenemos que extremar los cuidados al máximo porque somos conscientes de que estamos en un contexto de pandemia. Pero las transformaciones se construyen desde la calle, así que vamos a salir con mucha fuerza y a lograrlo" Frente de Mujeres Evita

El 12% de los femicidios fue cometido por efectivos de fuerzas de seguridad

Por su parte, desde la organización Pibas por la Abolición insistieron: “El femicidio de Úrsula era completamente evitable. Las herramientas para prevenir femicidios están al alcance de las fuerzas de seguridad, de los organismos estatales y de las instituciones como el poder judicial; pero no se utilizan por una cuestión sociocultural. Las vidas de las mujeres no importan. No somos prioridad dentro de la política estatal”.

El 12% de los femicidios cometidos en lo que va del año en la Argentina fueron ejecutados por miembros de las fuerzas de seguridad, según el más reciente informe de MuMaLa.

“Es un hecho repetido: cuando hacés una denuncia, el policía no te la quiere recibir porque no te cree. Si no tenés un moretón, no vale. Si no lo filmaste, no vale. Proponen nuevos botones antipánico, pero de nuevo la responsabilidad cae sobre nosotras. El mensaje que envía todos los días el Estado es que los varones pueden hacer lo que quieran con las mujeres y salir libres”, apuntaron.