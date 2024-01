"Era una profesional excelente, super informada, yo soy vegetariana, una o dos veces por semana me escribía sobre lo nuevo que había salido para fortalecer las proteínas. Muy cálida, cariñosa. Era una chica muy alegre. No puedo creer lo que le pasó. No creo sobre la causa de que su muerte haya sido por drogas, era muy sana, muy activa, hacía gimnasia a diario. También, vendía productos naturales. Es increíble que esto le haya pasado a Flor"