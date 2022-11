“No sé ni que hice, me cegué”: lo vio con su exnovia en un boliche de Hurlingham y le cortó la cara con una copa de vidrio

escuchar

Un violento episodio se vivió el sábado por la noche cuando un joven le cortó la cara con una copa de vidrio rota a otro al verlo en el boliche con su exnovia. El ataque ocurrió durante la madrugada en un club bailable de la localidad de Hurlingham en la provincia de Buenos Aires. La víctima tomaba un trago con la chica cuando el agresor lo atacó y le cortó la boca, el pómulo y el ojo. El joven de 21 años fue internado y perdió la visión en su ojo izquierdo mientras que el atacante quedó detenido.

Otro caso de violencia en un boliche sucedió durante el fin de semana en un reconocido club nocturno de Hurlingham ubicado en la colectora de Acceso Oeste. Allí, Nicolás García de 19 años, se encontraba en la barra hablando con una chica cuando inesperadamente, un joven identificado como Santiago “Chanchi” Martínez, de la misma edad, arremetió contra él por hablar con su exnovia con la que había terminado hace tres meses.

El audio de Santiago que mandó por WhatsApp tras el ataque

La vehemencia en el ataque de Martínez lo llevó a cortarle la cara con una copa de vidrio que rompió en la barra y le rajó la boca, el pómulo izquierdo y el ojo. Acto seguido, se retiró del establecimiento.

En tanto, el joven malherido debió ser trasladado de urgencia y en un estado delicado en primera instancia al Hospital San Juán de Dios, para luego ser derivado al Hospital Italiano de La Matanza. Allí, estuvo en operación durante cinco horas, mientras los médicos trabajan para salvar la visión del ojo que había sufrido severos cortes. Sin embargo, fue imposible solventar las lesiones, “perdió el cristalino del ojo”, informaron los especialistas según consignó el medio Primer Plano Online.

Al cabo de unas horas, el agresor se presentó junto con su abogado a la Fiscalía Nº 3 de Morón, que estaba de turno en la madrugada del sábado, para ponerse a disposición de la justicia.

Los mensajes que mandó Santiago a un amigo tras la agresión a Nicolás

Más tarde se conocieron los audios del atacante en los que justificó su accionar. “Amigo, estás ahí conmigo bailando wacho, hablando de la vida y después te vas a comer a mi ex… Dale. Yo fui y le dije ‘sos un wachín’. Está todo bien amigo pero no te la vayas a agarrar en frente mío y después no te vengas a hacer el amigo. Pasan 10 minutos, wacho, y los veo juntos. ¿Qué voy a hacer, amigo? Toqué fondo. No sé ni qué hice amigo. Me cegué”.

De la misma forma, se filtró una conversación de WhatsApp posterior con un amigo. “Perdón amigo. Nunca hice algo igual. No me conozco amigo”, escribió Martínez a ese amigo. “A mi no me tenés que pedir perdón de nada. Pero Nico tiene todo el pómulo para afuera”, fue la respuesta. Luego el atacante intentó justificar su actitud: “Me cansé wacho, todos me quieren pasar por arriba”.

Martínez quedó detenido por orden de la jueza de garantías, Laura Mariel Pinto, tras la petición de la fiscal de la causa Valeria Courtade. Así es que en orden a las lesiones que le causó a la víctima quedó imputado por tentativa de homicidio con el agravante de “venganza transversal”, o sea el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que mantiene o ha mantenido una relación de pareja.

