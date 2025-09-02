“No tenía malas conductas”: la respuesta de DiDi después de que un chofer robo a dos turistas en la puerta de un country

“Lamentamos profundamente lo sucedido”, fue la primera frase del comunicado que DiDi envió a LA NACION tras el robo denunciado por dos turistas en Berazategui. La empresa aseguró que bloqueó de manera permanente al chofer involucrado, que se puso en contacto con las víctimas y que colabora con la Justicia para esclarecer el caso. También remarcó que el conductor no tenía antecedentes penales ni reportes negativos en la plataforma y que ya implementó medidas para prevenir hechos similares.

La firma expresó que “lamenta profundamente lo sucedido” y “condena enfáticamente hechos como este”. En su respuesta, remarcó que está “comprometida con la seguridad de los pasajeros y los conductores” y que continuará desarrollando “sistemas robustos de seguridad que ayuden a mitigar cualquier tipo de incidente antes, durante y después de cada uno de los viajes”.

Según precisó DiDi, el chofer señalado “no tenía malas conductas reportadas en sus viajes previos y, al momento del registro, tampoco presentaba ningún antecedente penal”. Además, indicó que ya “se tomaron las medidas pertinentes para prevenir hechos similares en el futuro”.

Lo que debía ser un viaje habitual contratado por aplicación terminó en un hecho de inseguridad que afectó a dos turistas extranjeros en el partido bonaerense de Berazategui. De acuerdo con fuentes policiales, un chofer intentó escapar con sus pertenencias cuando descendían en el acceso del barrio cerrado Greenville y, en la maniobra, lesionó a uno de ellos. Horas más tarde, el sospechoso fue localizado en Lanús, en un operativo que permitió recuperar los objetos robados.

Así fue el intento de robo a los rusos

Según informaron fuentes policiales a LA NACION, el episodio ocurrió la semana pasada cuando A.S., ciudadano ruso de 29 años, y L.P., bielorrusa de 38 años, abordaron un Toyota Etios blanco que habían reservado mediante la aplicación DiDi, con destino al Hotel Sheraton. Al llegar al ingreso del country Greenville, el conductor explicó que no contaba con la documentación exigida para acceder al predio. Por ese motivo, los turistas descendieron en la dársena de acceso y comenzaron a retirar el equipaje.

Un chofer de DiDi le robó las valijas a una pareja

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del ingreso del barrio privado se observa cómo, mientras las víctimas bajaban las valijas, el conductor aceleró de golpe para escapar. Pero dentro del rodado permanecían las valijas. El turistas, en un intento desesperado por frenar la fuga y recuperar sus pertenencias, se colgó de la parte trasera del auto en movimiento, pero la brusca aceleración lo hizo perder el equilibrio. Terminó impactando sobre el asfalto y sufrió lesiones leves que obligaron a su traslado al hospital.

En paralelo, fuentes oficiales informaron a LA NACION que los turistas se encuentran fuera de peligro. El hombre que resultó herido permaneció internado bajo observación, pero se encuentra fuera de peligro, mientras que su compañera fue contenida por personal policial.

Las objetos que intentaron robar

Cuando el personal de seguridad privada del barrio alertó al 911 sobre lo ocurrido, llegaron al lugar efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 3ª de Berazategui, quienes iniciaron la investigación. El caso quedó a cargo del fiscal Cristian Granado, titular de la Unidad Fiscalía de Instrucción (UFI) N°2 de Berazategui, que autorizó la realización de un allanamiento de urgencia.

A partir de la geolocalización de los dispositivos electrónicos denunciados como robados, efectivos de GTO logró ubicar el vehículo sospechoso en una vivienda de la calle Magdalena, entre Eva Duarte Perón y Tucumán, en el partido de Lanús. Con la orden judicial en mano, irrumpieron en el lugar y lograron la aprehensión de E.I.F., de 29 años, identificado como el conductor de la aplicación.

En el procedimiento se incautó: el automóvil Toyota Etios, una laptop, un iPad con auriculares, los pasaportes de las víctimas, lentes, prendas de vestir y un bolso.

Detención a los ladrones de los rusos en Berazategui

El juez de Garantías N° 7, Gustavo Alejandro Mora, convalidó las actuaciones y el acusado quedó formalmente imputado por el delito de robo y permanece a disposición de la Justicia. Ahora, la investigación apunta a determinar si este episodio fue un hecho aislado o si el chofer detenido podría estar relacionado con otros robos cometidos en las últimas semanas en la zona sur del conurbano.

Para ello, los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad, denuncias recientes de hechos similares y el posible rol de cómplices que pudieran haber facilitado las maniobras.