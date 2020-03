La desaparición de Claudia Repetto y su expareja: octavo día de misterio

La policía bonaerense continúa la búsqueda de Claudia Repetto Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

MAR DEL PLATA. El rastrillaje en busca de Claudia Repetto , desaparecida hace ocho días, continúa con personal policial desplegado en nuevos frentes de la periferia sur de esta ciudad, donde la semana pasada se encontró una pala, poco antes de eso, un carnet de la obra social a nombre de la mujer, y donde también donde se habría activado por última vez su teléfono celular .

El caso desvela a los investigadores porque al mismo tiempo se perdió todo tipo de contacto con Ricardo Rodríguez , de 54 años, expareja de Repetto y, al mismo tiempo, su vecino más cercano, ya que vivían en distintas propiedades, pero dentro de un mismo lote.

Los familiares de Repetto participaron ayer de la movilización por el Día Internacional de la Mujer en esta ciudad. Desde ese escenario reclamaron a viva voz que se redoblen los esfuerzos en esta búsqueda que pocos resultados ha sumado.

Como se dijo, primero se halló una cédula de identificación de una moto que pertenecía a Rodríguez, documentación arrojada en inmediaciones de la Reserva Natural Puerto Mar del Plata. Muy cerca de allí, en Punta Mogotes, apareció al día siguiente el carnet de la obra social de Repetto. Y horas después, ya en un sector descampado de Los Acantilados, camino a Miramar, una pala que un vecino había prestado a Rodríguez.

"No puede ser que no encuentren a mi hermana, no puede ser que no encuentren una imagen entre tantas cámaras de seguridad", se quejó Jorge Repetto, molesto porque la pesquisa no avanza.

Los propios familiares se instalan en las zonas de rastrillaje para caminar junto a los policías y, al mismo tiempo, repartir fotos de Repetto, que tiene 53 años. "Se dedican a buscar una persona muerta y Claudia está viva", insisten los amigos y allegados que acompañan esta búsqueda.

Los policías, con el apoyo de perros especializados en búsqueda de personas, recorrieron zonas de acantilados, áreas boscosas linderas a la ruta 11 y ahora barren las cercanías del Cementerio Parque, el barrio Lomas del Golf, las Quebradas de Peralta Ramos y Santa Rosa del Mar, avanzando siempre en sentido a Miramar.

A Claudia Repetto se la vio por última vez hace ocho días, cuando al atardecer llegó a su PH de la calle Don Orione al 1500, justo detrás del que habita Rodríguez. Por ese mismo lugar la iba a ir a buscar un amigo, antes de las 21. Pero recibió un mensaje desde el teléfono de Repetto en el que le avisaba que no iba a salir. Se sospecha que esa respuesta pudo haber sido escrita por otra persona.

En el entorno de Repetto creen que ella está con vida y que podría estar secuestrada. En ese caso acusan a Rodríguez, que fue su novio durante más de tres años y que la molestaba e incomodaba en estos últimos meses, siempre por celos y con ánimo de recomponer aquella relación.

En ausencia de pistas que orienten en otro sentido, la investigación se mantiene caratulada como averiguación de paradero. Las fotos de Repetto y Rodríguez se ven por estos días pegadas en cristales de los móviles locales de la policía bonaerense. La familia de la mujer buscada reclama que se disponga ya una recompensa para quien pueda aportar datos que ayuden a encontrarla.