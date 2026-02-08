Ocultos en González Catán y Nueva Pompeya: atraparon a dos prófugos acusados de abuso sexual

Ocultos en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, dos prófugos acusados de abuso sexual, uno de ellos con pedido de captura internacional, fueron atrapados en las últimas horas luego de diversos operativos impulsados por la policía porteña. Ambos habían sido denunciados en 2024.

El primero de los sospechosos, de 49 años, fue hallado en la localidad bonaerense de González Catán, en el partido de La Matanza. El hombre había sido denunciado por su expareja, quien dijo que fue abusada sexualmente a fines de 2024 en un contexto de violencia de género.

Según lo informado por fuentes oficiales a LA NACION, la mujer aseguró que su exnovio la obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento “en reiteradas oportunidades” perpetrados mediante el uso de la fuerza, lo cual le generó, de acuerdo a su testimonio, un “estado de parálisis emocional”. A su vez, afirmó que el imputado tuvo “conductas inapropiadas” con su hija de 20.

En ese marco, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, a cargo de Manuel Arturo de Campos, dispuso la intervención de la División Delitos contra la Integridad Sexual y ordenó la captura del acusado por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y coacción psicológica y lesiones leves agravadas”.

Luego de una investigación para dar con su paradero, que incluyó tareas de campo y análisis en la provincia y la ciudad de Buenos Aires, la Policía logró hallarlo en un domicilio en González Catán, donde permanecía oculto. Tras el descubrimiento, el hombre, vestido con una remera negra y un pantalón largo de color marrón claro, fue detenido en la vía pública por efectivos de la División a cargo junto a agentes de la DDI de La Matanza de la Policía bonaerense.

Por otro lado, la fuerza de la Ciudad detuvo a un segundo hombre ayer en el barrio porteño de Nueva Pompeya, cuando personal de la Unidad de Pacificación que realizaba tareas de prevención de ilícito divisó a un sujeto que, al notar la presencia policial, intentó ocultarse y evadir a los agentes.

El episodio ocurrió sobre la calle Traful, al 3800, a metros de la Avenida Saénz. Luego de querer evadir a los agentes, la Policía organizó un operativo que implicó la distribución estratégica del personal con el objetivo de generar un anillo de contención, según afirmaron fuentes relacionadas al caso en diálogo con LA NACION.

De esta forma, se demoró al criminal, un hombre de 39 años y de nacionalidad argentina, y se constató que registraba un pedido de captura internacional que regía desde el 8 de julio de 2024.

Sobre el sujeto, que al momento de su detención estaba vestido con una camiseta del Real Madrid español, un short negro de básquet y unas zapatillas blancas, pesaba una causa caratulada como “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal, ambos en concurso ideal con el delito de corrupción de menores”.

El proceso está a cargo del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de Martín Maquia, quien dispuso la detención del imputado y la realización de actuaciones procesales de rigor.