“Me pusieron una pistola en la cabeza”: violento robo al exatleta Leonardo Malgor en Mar del Plata

MAR DEL PLATA. El exatleta y actual entrenador de running Leonardo Malgor denunció esta mañana el robo de su bicicleta mientras pedaleaba por la Ruta 226 , en la periferia de la ciudad, a la altura del barrio Hipódromo. Según relató, fue interceptado por dos hombres que circulaban en una motocicleta y que lo amenazaron con un arma.

“Me pusieron una pistola en la cabeza”, contó Malgor poco después de haber sido víctima del asalto, que incluso logró registrar con su teléfono celular. Asistido por un automovilista que se detuvo a ayudarlo, pudo seguir y grabar a los delincuentes cuando se alejaban por calles internas de la zona con su bicicleta en mano.

Se trata del mismo sector donde en agosto pasado, bajo una modalidad similar, le robaron la bicicleta de competencia a Carolina Pérez, otra deportista destacada que se dedica a la disciplina de mountain bike. En aquel caso, el rodado fue recuperado a partir de la investigación policial y la difusión pública que tuvo el hecho a nivel nacional.

Violento robo a Leonardo Malgor

Malgor tiene una extensa trayectoria en el atletismo, con 17 campeonatos nacionales en su historial y marcas que le permitieron acceder a competencias clasificatorias para los Juegos Olímpicos. En los últimos años se dedica a entrenar a personas que practican running, tanto por motivos recreativos y de salud como con objetivos competitivos. Además, acompaña de manera habitual a atletas de alto rendimiento en maratones y otras pruebas de alcance nacional e internacional.

El deportista contó que este domingo salió a pedalear con la intención de realizar una actividad física distinta a la de correr. Eligió uno de los tramos más utilizados por los ciclistas locales, como es la Ruta 226, que conecta Mar del Plata con Laguna y Sierra de los Padres y continúa hacia Balcarce. Se trata de un corredor frecuentado de manera habitual por quienes practican ciclismo.

El robo se produjo durante la mañana, poco después de haber superado la rotonda que deriva hacia el barrio Autódromo, un punto que marca el límite de la expansión urbana consolidada hacia el frente oeste de la ciudad.

La huida de los motochorros que asaltaron a Malgor

“Nunca había pasado por una situación de estas características, que me apunten con un arma”, señaló Malgor, quien explicó que no se resistió al asalto. “Solo les di la bicicleta”, agregó. Su objetivo era llegar hasta la zona de Sierra de los Padres, donde entrenan algunos de sus alumnos. Si bien suele trasladarse en auto, esta vez decidió aprovechar la jornada para hacer deporte.

Según su relato, los asaltantes se movilizaban en una motocicleta y llevaban casco. Se pusieron a la par y lo amenazaron con el arma. Malgor entregó la bicicleta y tomó distancia. “Uno quiso irse en la bici, pero por las trabas de los pedales no pudo”, contó. Luego, con la ayuda de un automovilista, intentó seguirlos, aunque desistieron por temor a que los delincuentes dispararan.