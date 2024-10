Operativo de la Ciudad en Once por los manteros: realizaron 197 allanamientos

Escuchar

Durante la mañana de este viernes la Policía de la Ciudad realizó un fuerte operativo al allanar 197 depósitos manteros en el barrio porteño de Once en busca de mercadería ilegal. Fue en el marco de una investigación iniciada hace cinco meses por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, que conduce Waldo Wolff. Participaron 600 efectivos.

Según pudo saber LA NACION, los allanamientos tuvieron lugar dentro de un área conformada por las calles Pueyrredón, Rivadavia, Corrientes y Pasteur. Interviene la Fiscalía Flagrancias Este a cargo de Federico Tropea y el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°26 a cargo del Agustín Repetto. Del operativo participaron más de 600 efectivos de la Policía de la Ciudad con el objetivo de prevenir la venta ilegal en la zona.

El segundo de Wolff, Diego Kravetz, habló al respecto esta mañana: “Es una manda judicial del doctor Repetto. La idea es el secuestro de mercadería apócrifa. Es un operativo grande llevado a cabo por el Ministerio de Seguridad. Se busca incautar la mercadería de todos los depósitos de manteros para evitar que se instalen en la calle”.

Además, detalló que el operativo se desarrolla desde las 3 de la mañana y apuntó contra los manteros por perjudicar a los comerciantes legales. “Está muy difícil para el comerciante, el mercado de la vía pública que no paga impuestos compite con ellos y los está asfixiando. Nosotros lo que vamos a hacer es evitar que la venta se produzca y si se instalan los manteros, los vamos a sacar”.

Tras ello, en diálogo con la prensa, Wolff afirmó desde la zona que la mercadería secuestrada “todavía no está acreditada” y destacó el operativo. “Es una investigación que llevó cinco meses y es integral, tiene que ver no solo con lo que se secuestra, sino con un despliegue donde venimos a restablecer el orden público con un criterio sistémico, donde participan distintos ministerios y distintas instancias del Estado, como el Ministerio Público Fiscal”, indicó el funcionario de Macri.

Y sumó: “Lo hicimos para llevarle criterio a la ciudadanía. Asumimos en diciembre con una Ciudad en la que había cortes, sacamos los cortes, los acampos y las ranchadas, y lo digo porque eso requiere un montón de policía nueva en la calle que antes no se usaba para eso. Empezamos con el tema del espacio público y lo hicimos en Parque Patricios, en Parque Centenario, y en Retiro, en la Feria Perete, en Constitución, y ahora es el turno de Once. El mensaje de la línea que baja Macri es que donde nosotros entramos a restablecer el orden no nos vamos”.

No es la primera vez que la actual gestión porteña desaloja a manteros del espacio público. A finales de agosto ocurrió lo mismo en Parque Centenario, en un operativo que no tuvo detenciones y en el que se los desalojó de las veredas de Caballito para evitar el comercio ilegal de mercadería. Desde el inicio del gobierno de Jorge Macri se vienen llevando a cabo distintos desalojos de ocupaciones ilegales en la Ciudad, como la feria de la calle Perette, en la estación de ómnibus de Retiro, que funcionaba hacía más de cinco años y donde se vendía todo tipo de productos de procedencia desconocida; lo mismo ocurrió en Parque Patricios. Las situaciones se repitieron en el Aeroparque Jorge Newbery, en Plaza de Mayo, en la Plaza Lavalle, en la vereda del Congreso o en la zona de Plaza Constitución.

En tanto, durante 2023 se desató un fuerte conflicto con la administración de Horacio Rodríguez Larreta, en el que los manteros cortaban las calles en reclamo por trabajar y vender en las veredas.

Según la Cámara Argentina de Comercio (CAC), son diez las cuadras más afectadas (61% del total de puestos). Las irregularidades incluyen falsificaciones de prendas y calzados. Los vendedores -en su mayoría inmigrantes- incumplen las reglamentaciones y los controles laborales, fiscales y sanitarios.

