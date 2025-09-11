Operativo “La colectiva de la droga”: detienen a un clan narco que vendía cocaína y pastillas en el Delta

En medio de la paz de los canales del Delta del Tigre, agentes federales irrumpieron en una guardería náutica para detener a los miembros de un clan familiar acusado de traficar cocaína en lanchas. El operativo, que incluyó drones y helicópteros, terminó con tres personas arrestadas y un arsenal incautado.

Cayó una banda que vendía cocaína en el Delta: tres detenidos

La investigación comenzó en abril, tras la detención en Tigre de un ciudadano boliviano que transportaba 40 kilos de clorhidrato de cocaína en una camioneta. En ese procedimiento, realizado por la policía bonaerense, un cómplice uruguayo —principal sospechoso de la causa— logró escapar, según informó un parte de prensa la Policía Federal Argentina (PFA).

Entre los detenidos están padre e hija PFA

Ante ese hecho, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, encomendó a la División Operaciones Federales de la PFA continuar con la pesquisa.

Golpe al narcotráfico en el Delta: tres detenidos y secuestro de armas

En las horas siguientes, los federales detuvieron a la pareja del prófugo uruguayo y a otro colaborador que participaba en el traslado de la droga hasta un apostadero naval en Rincón de Milberg, partido de Tigre . En esos procedimientos se secuestraron más de 2700 pastillas de MDMA, una camioneta y un automóvil de alta gama, un equipo de comunicaciones HT y varias chapas patentes uruguayas adulteradas.

Mediante intervenciones telefónicas, el uso de Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) y helicópteros, los investigadores detectaron un clan familiar dedicado al narcotráfico, liderado por un hombre que operaba junto con su hija y su yerno desde una guardería náutica del Delta. También se estableció la conexión entre el líder y el ciudadano uruguayo prófugo , con quien coordinaba el transporte de drogas y a quien habría ayudado a huir tras el hallazgo de los 40 kilos de cocaína en abril.

Detienen a tres integrantes de una banda que traficaba cocaína en el Delta

Con el avance de la investigación, se identificaron siete domicilios vinculados a la banda, entre ellos dos en las islas del Delta. Arroyo Salgado ordenó allanamientos en las calles Exaltación de la Cruz, Balcarce, Washington, Callao y Gobernador Marcelino, así como en el arroyo Surubí y en el río Capitán. En esos procedimientos capturaron al cabecilla y a dos de sus cómplices: su hija, encargada de timonear las lanchas en las que se hacía el delivery de las drogas, y el responsable del embarcadero náutico en Rincón de Milberg.

La mujer era la responsable de timonear la lancha PFA

Durante los operativos, que contaron con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina (PNA), se secuestraron dos rifles de caza mayor con 73 municiones calibre 7,65, un revólver calibre .32, tres embarcaciones, una notebook, una camioneta, un automóvil de alta gama, US$400, un GPS, 14 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

Cayó una banda que vendía cocaína en el Delta: tres detenidos

Los tres detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición la jueza Arroyo Salgado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, junto con los elementos incautados.