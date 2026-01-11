Operativo “Mar del Sintético”: prisión preventiva para ocho acusados de integrar una red que vendía drogas en la costa

En el primer gran operativo de la temporada de verano, la Justicia federal de Mar del Plata ordenó 90 días de prisión preventiva para seis hombres y dos mujeres señalados como parte de una organización que importaba drogas sintéticas ocultas en botellas de vino y las distribuía en la Costa Atlántica. La medida fue dispuesta por el juez Santiago Inchausti tras la audiencia del 5 de enero, en la que se formalizó la investigación iniciada por el Ministerio Público Fiscal y se convalidaron los allanamientos realizados el 2 de enero en Mar del Plata, Villa Gesell y la Ciudad de Buenos Aires.

Parte de la droga secuestrada: dos bloques de cocaína con sellos, pastillas de éxtasis, marihuana, ketamina líquida y teléfonos celulares incautados durante el operativo Policía bonaerense

La fiscalía federal de Mar del Plata formalizó la investigación contra ocho personas acusadas de integrar una red que traía drogas sintéticas desde España para distribuirlas en la Costa Atlántica. Según la pesquisa, las sustancias llegaban ocultas en botellas de vino y luego eran procesadas en comprimidos para su venta en Mar del Plata y otras ciudades.

Uno de los bloques de cocaína hallados en los allanamientos, con el sello “RDS” grabado en la superficie Policía bonaerense

Tras la audiencia del 5 de enero, el juez Santiago Inchausti ordenó prisión preventiva por 90 días para los detenidos y convalidó los allanamientos del 2 de enero, donde se secuestraron armas, vehículos y un importante volumen de estupefacientes que será sometido a peritajes.

Las dos armas secuestradas: una pistola calibre 9 y un revólver calibre 38, junto con decenas de proyectiles Policía bonaerense

La investigación, encabezada por el fiscal Santiago Eyherabide, incluyó técnicas especiales y permitió reconstruir la logística internacional del grupo, detectar vínculos financieros y comprobar que parte de la oferta se realizaba en grupos de WhatsApp.

Los ocho detenidos tras los allanamientos realizados en Mar del Plata, Villa Gesell y Ciudad de Buenos Aires; quedaron a disposición de la Justicia federal Policía bonaerense

La operación se bautizó como “Mar del Sintético”, se inició a mediados de junio a partir de algunos datos logrados por los investigadores policiales y pudo avanzar hacia este arranque de año, momento en que se esperaba que la organización desplegara todas sus ramificaciones para llegar a los consumidores, un contacto que en gran medida suelen lograr en inmediaciones o dentro de escenarios donde se desarrollan eventos de música o baile, en particular las multitudinarias fiestas electrónicas.

Pastillas de éxtasis con logos y formas distintivas, listas para su comercialización Policía bonaerense

El 2 de enero se concretaron nueve allanamientos simultáneos: siete domicilios en Mar del Plata, uno en Villa Gesell y otro en la Ciudad de Buenos Aires. En esos operativos fueron detenidos los ahora imputados al considerar que están vinculados a la organización bajo pesquisa y se aseguraron elementos de interés para el caso.

El operativo permitió secuestrar cocaína, marihuana, drogas sintéticas, armas y dinero en efectivo Policía bonaerense

La cocaína llevaba impresos los sellos de “El rey del sur” en un bloque y “La Chula”en el otro, también de un kilo. Las pastillas de éxtasis también tenían su logo, los cogollos de marihuana representaban el mayor bulto y el resto, a granel y para fraccionar, se repartía entre variedades como tusi, Cristal Ice y ketamina líquida. Todos esos estupefacientes tenían un mismo destino: la costa atlántica bonaerense en plena temporada de verano.

En los procedimientos se secuestró casi un kilo de cristales de metanfetamina, cerca de 1000 comprimidos de éxtasis presuntamente procedentes de España, más de 2 kilos de clorhidrato de cocaína, poco más de un kilogramo de tusi, casi 6 kilogramos de marihuana en plantas y cogollos, ketamina y hongos alucinógenos. En base a valores de reventa estimados por la policía, el conjunto de sustancias incautadas fue valuado en $230 millones. Además, se secuestraron dos armas cortas, una pistola calibre 9 y un revólver calibre 38, con cargadores y decenas de proyectiles, cerca de $3.200.000 en efectivo, balanzas de precisión, documentación y 15 teléfonos, así como cinco vehículos utilizados por los sospechosos. Todo ese material quedó a disposición judicial para su análisis y peritajes.

Cocaína, ketamina, éxtasis y otros estupefacientes incautados en el operativo “Mar del Sintético” Policía bonaerense

La fiscalía incorporó a la causa los teléfonos celulares que tenían en su poder los detenidos y dispuso diligencias de extracción y resguardo de la evidencia digital, con prioridad en los intercambios de mensajería y las operaciones económicas detectadas durante la pesquisa.

Vista general del secuestro: pastillas de éxtasis, cocaína, marihuana, ketamina, armas y teléfonos celulares Policía bonaerense

El operativo constituyó el primer despliegue de gran escala de la temporada en la costa atlántica bonaerense y se ejecutó en paralelo a la agenda de eventos nocturnos en la costa. Los ocho aprehendidos son seis hombres de entre 27 y 34 y dos mujeres de 26 y 50, y entre los vehículos incautados había dos Toyota: un Corolla y un Etios, un VW Up, un VW Gol Trend y un Peugeot 308.

A partir de las tareas de campo y del análisis de la información reunida, los investigadores identificaron rutas de traslado, domicilios de acopio y puntos de distribución. Según la hipótesis fiscal, la organización tenía una estructura con funciones repartidas: coordinación de envíos desde el exterior, recepción de las remesas en el país, procesamiento de las sustancias para transformarlas en comprimidos de diseño, fraccionamiento de cocaína y marihuana, y entrega a vendedores minoristas con presencia en distintas ciudades de la costa atlántica. En esa dinámica, los grupos de mensajería funcionaban como canales de oferta y contacto, con catálogos de pastillas y referencias de precio y disponibilidad.

Parte de la droga secuestrada MPF

Se cree que se logró golpear a esta organización en momentos en que disponía de un acopio importante de estupefacientes como para enfrentar la alta demanda de este período del año en este escenario de la costa atlántica. Si bien Mar del Plata es el principal epicentro de nocturnidad, hay focos de atención para los investigadores en destinos como Villa Gesell, Pinamar y el Partido de la Costa.

El MPF informó que el material estupefaciente secuestrado será sometido a análisis periciales, cuyo resultado se incorporará al expediente. Con esos informes y con las declaraciones indagatorias, la fiscalía avanzará en la definición de las imputaciones específicas que pesarán sobre cada uno de los detenidos. La prisión preventiva por 90 días regirá mientras se cumplen esas diligencias y se evalúan los pedidos de nulidad, excarcelación o morigeraciones que puedan plantear las defensas. Al cierre de esta etapa, la fiscalía prevé requerir nuevas medidas y ampliar la atribución de hechos si los peritajes y las evidencias digitales consolidan los roles atribuidos en la hipótesis inicial.