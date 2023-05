Palermo: denuncian que una maestra de un jardín de infantes abusó sexualmente de niños

escuchar

La Justicia nacional investiga una serie de denuncias presentadas en los últimos días contra una maestra de un jardín de infantes del barrio porteño de Palermo, a la que se acusa de haber abusado sexualmente de niños de cuatro años mientras otras la grababan con sus teléfonos celulares.

Según fuentes policiales consultadas por LA NACION, la primera presentación la hizo el sábado la madre de una de las presuntas víctimas en la Comisaría Vecinal 14 A de la ciudad de Buenos Aires. Dijo haber sido alertada el día anterior por un mensaje de WhatsApp del grupo de madres sobre “bailes que hacían maestras” del Jardín de Infantes N°9 “instando a niños y a niñas a bajarse los pantalones”.

En su denuncia, la mujer contó que a raíz del texto recibido le preguntó respecto de la situación descrita a su hijo, quien coincidió en el relato y reveló que las maestras también “tocaban los cuerpos” de los niños y les decían que se trataba de “un secreto” que tenían entre ellos. En tanto, otros de los menos consultados por sus padres agregaron que al momento de los abusos se encontraban presentes dos docentes que, si bien no llevaban a cabo los tocamientos, los habrían grabado con sus celulares.

Por el hecho comenzó una investigación judicial que quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 26 -a cargo de Ignacio Kirszenbaum-, se inició un sumario dentro de la institución ubicada en Darregueyra 2370 y se convocó para esta mañana a una reunión entre los directivos y los padres.

En declaraciones a C5N, un padre que asistió al encuentro de este martes confirmó que dos de las maestras involucradas no se presentaron a trabajar, pero cuestionó que una tercera siguiera dando clases. “Tuvimos una charla con la directora y le exigimos que la docente viniera a dar la cara y a dar explicaciones. Le dijimos que no puede estar en el jardín dando clases. La quisieron retirar, pero nosotros queremos que dé la cara y nos diga qué pasó con nuestros hijos, qué pasó con esos abusos que los chicos nos dijeron, pero no hubo respuesta”, dijo el hombre, que inmediatamente después rompió en llanto y debió interrumpir la entrevista.

Más tarde, el mismo padre agregó respecto de las involucradas: “Está confirmado que fue más de una docente. Son tres maestras: Laura, Camila y Yamila. Una [por Laura] es la titular y otra es del turno tarde. Los niños identificaron perfectamente a las tres maestras. A la principal la nombran como la mayor causante de todo esto. Camila estaba presente cuando se hacía el acto del baile en el que desnudaban a los chicos y ella estaba con el celular. Eso lo dicen mi hijo y otros chicos”.

Por su parte, otro padre manifestó dudar que las prácticas descritas por los niños se agoten en las docentes señaladas. “No puede ser que sean tres maestras nada más, todo el resto sabe”, sentenció.

En tanto, Mariana, la madre de una alumna de 5 años llamada Pilar, afirmó: “Mi nena viene desde los tres y este año nos enteramos de lo que está pasando (...) Primero era una sola seño, pero nos dimos cuenta de que las otras estaban también. Los nenes cuentan que hacían un baile con la seño Laura y que las otras estaban con los celulares. Aunque ellas [por las dos últimas] no hubieran hecho algo, son cómplices de estar grabando a las criaturas dentro del jardín”. Tras ello, contó que habló con su hija y que esta le aseguró que “no le pasó nada”, aunque remató: “Lo dudo. Mi nena tuvo una etapa donde no quería venir. Lloraba mucho”.

Fuentes de Educación consultadas por este medio confirmaron que la principal acusada ya fue separada preventivamente del cargo y que el gobierno de la Ciudad interviene en la investigación interna del caso.

