Palermo: se cayó un ascensor desde un séptimo piso y nueve jóvenes quedaron atrapados

Nueve jóvenes de entre 18 y 22 años tuvieron que ser rescatados por los Bomberos luego de que el ascensor en el que iban cayera desde el séptimo piso de un edificio ubicado en Arévalo al 2700, en el barrio porteño de Palermo, en la zona de Las Cañitas.

El incidente ocurrió este viernes a las 1.30 cuando el ascensor se desplomó por causas que aún se desconocen. Luego del llamado de alerta, se desplegó un importante operativo conjunto de Bomberos, agentes de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad y ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para rescatar a las seis chicas y tres chicos.

Todos fueron trasladados con politraumatismos hacia los hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia.

En el caso interviene la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Federico Brondini, que dispuso una consigna policial en el lugar.

Noticia en desarrollo