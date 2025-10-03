LA NACION

Palermo: se cayó un ascensor desde un séptimo piso y nueve jóvenes quedaron atrapados

El incidente sucedió en la madrugada de este viernes; los heridos tienen entre 18 y 22 años

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Se cayó un ascensor en Palermo.
Se cayó un ascensor en Palermo.

Nueve jóvenes de entre 18 y 22 años tuvieron que ser rescatados por los Bomberos luego de que el ascensor en el que iban cayera desde el séptimo piso de un edificio ubicado en Arévalo al 2700, en el barrio porteño de Palermo, en la zona de Las Cañitas.

El incidente ocurrió este viernes a las 1.30 cuando el ascensor se desplomó por causas que aún se desconocen. Luego del llamado de alerta, se desplegó un importante operativo conjunto de Bomberos, agentes de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad y ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para rescatar a las seis chicas y tres chicos.

Todos fueron trasladados con politraumatismos hacia los hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia.

En el caso interviene la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Federico Brondini, que dispuso una consigna policial en el lugar.

Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Seguridad
  1. Video: así fue la detención de “Pequeño J”, el narco acusado por el triple crimen en Florencio Varela
    1

    Video: así fue la detención de “Pequeño J”, el narco acusado por el triple crimen en Florencio Varela

  2. Morena Rial fue trasladada a una cárcel
    2

    Morena Rial fue trasladada a una cárcel común

  3. Levantan el secreto del sumario y se esperan nuevas detenciones tras la captura de Pequeño J
    3

    Triple crimen: levantan el secreto del sumario y se esperan nuevas detenciones tras la captura de Pequeño J

  4. Encontraron un coipo en una fuente en pleno casco urbano de Neuquén
    4

    Neuquén: encontraron un coipo en una fuente en pleno casco urbano

Cargando banners ...