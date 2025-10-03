Habló por primera vez la madre de Lara Gutiérrez tras el triple crimen: “Me dijo: ´Me voy a La Tablada´, y no la vi más”

Rodeada de carteles con imágenes de su hija, la madre de Lara Gutiérrez -una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela- rompió el silencio el jueves luego del hallazgo de los cuerpos mutilados de las chicas en la casa del “horror” la semana pasada.

Visiblemente conmocionada, Stella Maris Castro exigió, en diálogo con LN+, justicia por los asesinatos de las tres jóvenes.

“Tienen que seguir trabajando y agarrar a las personas justas que hicieron este daño a las chicas. Tiene que seguir investigando hasta el fondo, hasta agarrar a todos”, exclamó.

Y evocó la última conversación que mantuvo con su hija: “Ella me dijo: ´Ma, me voy a La Tablada’, y no la vi más. Yo le dije: ´Voy a hacer puchero’ y me dijo: ‘Guárdame, Ma’”.

En ese sentido, la recordó como una “niña hermosa, con muchos sueños y muchos proyectos”. “Vos la veías con los chicos jugando. Era una niña muy bonita, tenía su rebeldía como toda adolescente”, expresó.

Sobre el final de la conversación, manifestó: “Nadie tiene derecho a quitarle la vida a las chicas. Pido justicia para las tres y que sigan apoyándonos”.

Triple crimen

Los cuerpos de Brenda del Castillo y Morena Verri, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron hallados descuartizados en una casa situada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

Según la hipótesis oficial, se trató de un ajuste de cuentas ordenado por un traficante peruano alias “Pequeño Jota” en el marco de una venganza narco que incluso habría sido transmitida en vivo por redes sociales para un grupo reducido de cómplices. Con los recientes arrestos del Pequeño Jota y su ladero, Matías Ozorio, el caso ya registra un saldo de nueve detenidos. La policía busca a tres prófugos.