Cayó “Sofi”, la viuda negra de Soldati: está acusada de al menos siete robos

“Sofi”, una mujer de 26 años, fue arrestada el jueves en el barrio porteño de Villa Soldati, señalada como la autora de una serie de robos bajo la modalidad de “viuda negra”. De acuerdo con la investigación, contactaba a sus víctimas a través de plataformas de citas, las sedaba con psicofármacos y luego se apoderaba de dinero y pertenencias. La Justicia la vincula con al menos siete episodios cometidos desde 2024.

Según informaron fuentes policiales a LA NACION, a comienzos de septiembre la mujer fue detenida por primera vez, luego de que efectivos de la División de Investigaciones Comunales 7 (DIC7) de la Policía de la Ciudad lograran vincularla con un robo ocurrido en Flores. En ese episodio, un hombre denunció que había conocido a la joven mediante una aplicación de citas y que, ya en su departamento, fue adormecido con barbitúricos. Al despertar, advirtió que le faltaban varias de sus pertenencias.

Concretaba los encuentros mediante aplicaciones de citas

A partir de allí, los investigadores realizaron un rastreo digital que permitió establecer su paradero a través de la IP. Comprobaron que vivía en un edificio del complejo habitacional de Soldati, en la calle Corrales al 3400. Con la orden del juzgado interviniente, se efectuó un allanamiento en el que fueron secuestrados dos teléfonos celulares y varios blisters de clonazepam, además de concretarse su detención.

En los encuentros narcotizaba a las víctimas y luego las desvalijaba

Si bien recuperó la libertad días después, la pesquisa avanzó y reveló que estaba involucrada en otros seis robos perpetrados bajo la misma modalidad: organizaba citas mediante aplicaciones, drogaba a las víctimas en sus hogares, y luego se fugaba con dinero y objetos de valor. Según advirtieron fuentes policiales, dos de esos casos ocurrieron en 2024 y los cuatro restantes en lo que va de este año.

Esta acusada de al menos 6 robos cometidos bajo la modalidad de viudas negras

Con esos elementos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 39, a cargo del juez Santiago Bignone, dispuso un nuevo procedimiento en su domicilio. Allí fue nuevamente detenida y quedó imputada por una serie de robos cometidos.

En el allanamiento, la mujer fue detenida incautándose dos blisters de pastillas de clonazepam y dos celulares

El fenómeno de las llamadas “viudas negras” se refiere a un tipo de delito en el que una persona, generalmente una mujer, establece contacto con sus víctimas a través de redes sociales o aplicaciones de citas con la intención de ganar su confianza. Una vez en el encuentro, suelen suministrar psicofármacos o sustancias sedantes para anular la resistencia de la víctima y luego aprovechar la situación para despojarla de dinero, celulares, tarjetas bancarias u otros bienes de valor.

Se trata de un modus operandi que combina engaño y vulnerabilidad: los encuentros se pactan en ámbitos privados, por lo que el escenario favorece la acción delictiva y dificulta la intervención inmediata de terceros. En muchos casos, las víctimas despiertan horas después sin recordar lo ocurrido, lo que complica la denuncia y la recolección de pruebas.

El número de víctimas va en aumento, y, según informaron fuentes oficiales a LA NACION, en lo que va del año ya fallecieron al menos cuatro hombres por sobredosis de estos somníferos.