Para evitar la cárcel, un martillero estaría dispuesto a reconocer los ataques, amenazas y hostigamiento a la abogada de su ex

Pocas horas antes de comenzar a ser juzgado por delitos como amenazas, intimidación, daños, hostigamiento y desobediencia, el abogado, técnico superior en marketing y martillero Diego Siciliano mostró su intención de reconocer las acusaciones y llegar a un acuerdo de juicio abreviado.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Si el juez penal, contravencional y de faltas porteño Juan Manuel Neumann homologa el acuerdo de juicio abreviado en el que avanzaron en las últimas horas el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y el defensor oficial Ariel Rebour, Siciliano recibiría una pena de tres años de prisión en suspenso.

Uno de los ataque protagonizado por el acusado

La cuestión se definiría el jueves de la semana próxima en una audiencia dispuesta por el magistrado. La intención de Siciliano de llegar a un acuerdo donde reconocería las acusaciones en su contra se conoció ayer cuando debía iniciarse el juicio donde, si era encontrado culpable, podría haber recibido una pena máxima de 22 años de cárcel.

En el acuerdo, agregaron las fuentes consultadas, además de la pena de prisión en suspenso, Siciliano quedaría cuatro años a disposición de la Justicia, sería monitoreado por medio de una tobillera electrónica y deberá hacerse cargo de una compensación económica para las víctimas.

Como se dijo, Siciliano llegó a juicio acusado de daños, hostigamiento, amenazas, intimidación y desobediencia: la víctima fue la abogada Norma Igoa Bellini, quien representó a su exmujer en una causa donde logró que la Justicia dispusiera un embargo sobre sus bienes.

“A efectos de que se logre alcanzar una comprensión integral del presente caso, que los hechos por los que se requiere la remisión a juicio del imputado no deben de ningún modo ser juzgados como episodios aislados, sino, por el contrario, como una lamentable reiteración de sucesos que conforman una verdadera situación de violencia de género. Cabe destacar que, en el presente caso, el acusado no tuvo una situación familiar y/o nexo amoroso y/o sentimental de manera directa que lo vincule con las víctimas, simplemente Igoa Bellini patrocinó como letrada en las distintas causas judiciales a la excónyuge del acusado y frente a esta circunstancia el acusado arbitrariamente tomó represalias con la profesional, no bastando solo con tenerla como víctima, sino que extendió en el tiempo y en las personas cercanas a Igoa Bellini sus conductas delictivas, ampliando sus ataques en el hijo y en la nuera de la damnificada” , sostuvo el fiscal penal, contravencional y de faltas porteño José Sylvié, en el requerimiento de elevación a juicio.

Uno de los locales después de uno de los atentados Gentileza

El calvario para la abogada comenzó a fines de noviembre de 2021 cuando le rompieron las vidrieras de tres locales que tiene en la galería Paseo Arroyo, en el barrio porteño de Retiro.

Dos meses después, le incendiaron uno de los locales de la citada galería. El fuego comenzó después de que “arrojaran, desde el pasillo al exterior del local, una sustancia líquida inflamable utilizada como acelerante de la combustión, para producir luego su ignición mediante la participación de un elemento ígneo capaz de generar llama libre; provocando daños sobre el cristal de la vidriera y la puerta de la fachada del comercio”, según se desprende del expediente judicial.

Los ataques continuaron. No cesaron. El 14 de febrero de 2022, cerca de las 6, “Siciliano golpeó con un elemento contundente la vidriera del local comercial 2 de la Galería Paseo Arroyo, propiedad de Igoa Bellini, produciendo un orificio y astillando su vidriera”, explicó el representante del Ministerio Público en el requerimiento de elevación a juicio.

El fiscal Sylvié, quien representa al Ministerio Público en el juicio, también acusó a Siciliano de “haber hostigado e intimidado a Igoa Bellini, desde al menos el mes de noviembre de 2021 y hasta al menos el 19 de julio de 2022 inclusive, ello pasando el acusado en su automóvil Fiat Uno blanco de forma reiterada, en diversos días y horarios, en las inmediaciones de la calle Arroyo al 800 y arterias aledañas a ese domicilio, donde reside y posee sus locales comerciales la nombrada víctima, provocando su intimidación”.

La víctima también recibió una amenaza por WhatsApp, donde el sospechoso se habría hecho pasar por un integrante de la temible banda narco Los Monos de Rosario.

Los videos de los ataques protagonizados por el acusado

“¿Ya, volviste de Europa? Vieja de mierda, vas a tener que solucionar y pagar por todo el daño que hiciste. Te gusta cagarle la vida a los nenes. ¿No? Te metiste con el abuelito equivocado. Todo se paga en la vida. Preguntale a tu marido cómo terminaron sus dos hermanitas [desaparecidas durante la última dictadura militar]“, fue el mensaje que recibió la abogada.

Además, en las vísperas de la Nochebuena de 2022, “Siciliano arrojó una sustancia, líquido o aerosol, sobre el capot de un Renault Koleos que estaba estacionado en Suipacha al 1400, en Retiro, provocándole daños consistentes en el levantamiento de la pintura”.

También, según el expediente judicial, un rato después, el acusado se agachó y efectuó pinchaduras a cada una de las cuatro ruedas del vehículo mencionado, dañándolas. La propietaria del vehículo era la nuera de Igoa Bellini.

La nuera de la víctima también sufrió otro ataque. El 16 de enero de 2023 le rompieron parte de la vidriera de su joyería, situada en Retiro. En ese momento, Siciliano tenía una medida restrictiva que había dictado la Justicia: no se podía acercar a Igoa Bellini y su familia.

Los hechos no se detenían a pesar de las denuncias y las medidas impuestas por la Justicia. El 26 de marzo de 2023, cerca de las 3, Siciliano, “quien se encontraba arriba de una camioneta Nissan Pathfinder blanca permaneció detenido frente de la vivienda donde reside Igoa Bellini, en Arroyo al 800, en Retiro, y en dicho lapso bajó ventanilla del vehículo y arrojó un elemento contundente (parte de una bujía) que provocó el estallido del vidrio de la vidriera de la de la nuera de la abogada.

Además, al acusado, según el citado requerimiento de elevación a juicio, se le atribuye “haber desobedecido las medidas preventivas urgentes dictadas, en primer término por el Juzgado Nacional en lo Civil N° 7, el 29 de septiembre de 2022, por medio de la cual se hallaba obligado a ‘abstenerse de realizar cualquier acto de hostigamiento, perturbación o intimidación que directa o indirectamente, afecte a la persona de la denunciante’ [Igoa Bellini] y posteriormente las acordadas en los términos del artículo 185 del Código Procesal Penal, entre Diego Siciliano, la defensa particular y el Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de intimación de los hechos el día 11 de noviembre de 2022, las que se encuentran vigentes mientras perdure el proceso y donde se dispuso: ‘la prohibición de todo tipo de contacto y abstenerse de cualquier acto de perturbación respecto de Igoa Bellini y su grupo familiar, lo cual significa que no podrá dialogar con ellos personalmente, ni enviarles mails, llamarlos por teléfono, ni contactarlos por redes sociales, ni por sistemas diversos de chat, ni por ningún otro medio’“.

Pocas horas antes de que conociera la intención de llegar a un acuerdo de juicio abreviado, la abogada Igoa Bellini había dicho a LA NACION: “Espero una sentencia justa, de cumplimiento efectivo, y fundamentalmente que el juicio sea un mensaje para todas las víctimas de violencia de género y para los colegas que las representan, para que el miedo no nos paralice y que no se bajen los brazos. Luchar para ser escuchados”.