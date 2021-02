Pedido de justicia y marcha por Cinthia Choque, la agente de tránsito que murió atropellada por el periodista Eugenio Veppo

Familiares y compañeros de Cinthia Choque, la agente de tránsito de 28 años que en 2019, mientras realizaba un control de alcoholemia junto a un compañero, fue atropellada por un Volkswagen Passat que conducía el periodista Eugenio Veppo, convocaron a una marcha mañana para pedir justicia. La concentración, que se realizara desde las 16.30 en el Obelisco, tendrá lugar un día antes de que comience el juicio contra el productor de TV, que se realizará de manera virtual como consecuencia de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

“Es una forma de demostrar que vamos a pelear hasta lo último” , comentó Gabriela la hermana de la víctima a LA NACION. Y agregó: “Si bien sabemos que nada nos va a devolver a Cinthia, al menos queremos poder tener el consuelo de decirles a sus hijas que el hombre que mató a su mamá está pagando su condena en la cárcel”.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº14 y la primera audiencia está pautada para las 10. Veppo permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, desde donde se conectará al juicio, al que llega acusado de homicidio simple con dolo eventual. Además de Choque, Veppo atropelló a Santiago Siciliano, de 31, otro agente que sufrió lesiones graves, por las que estuvo internado tras el hecho, ocurrido el 8 de septiembre de 2019 en Avenida Figueroa Alcorta y Tagle, Palermo.

“Esperamos que se siga sosteniendo la carátula; sabemos que él quiere bajarla a homicidio culposo, pero están las pruebas para sostener la carátula actual. Por eso pedimos que le den una condena ejemplar”, reclamó Gabriela. Su familia, como querellante, también estará presente en la audiencia, representada por el abogado Andrés Gramajo.

“Por el inicio de las audiencias, con mi familia tenemos una mezcla de emociones: ansiedad, nervios y tristeza. Necesitamos que el caso se resuelva para al menos cerrar una etapa”, comentó Gabriela.

Cinthia Choque, la mujer que falleció tras el impacto Facebook - Archivo

Hacía seis años que Cinthia trabajaba como agente de tránsito del Gobierno de la Ciudad; vivía con su pareja, a quien había conocido en la secundaria y con quien tuvo dos hijas, que en el momento del hecho tenían 6 y 4 años. La familia asegura que, a pesar de que las pequeñas “lo llevan, dentro de todo, bastante bien”, no hay un solo día en el que no sufran por la ausencia de su mamá. Su tía cuenta que ambas lloran porque la extrañan, además de hacer preguntas que no tienen respuestas: “¿Por qué mi mamá se tuvo que morir?”, por ejemplo. Y comentarios que demuestran su tristeza: “Yo no quería que le pase eso a ella” o ”nosotras con ella acá estábamos muy bien”.

Ambas ahora viven con el padre, y mientras él trabaja, las cuida su abuela. “Están muy contenidas, entre todos las cuidamos”, comenta Gabriela, que agrega: “Pero igual sufren porque su mamá no está”. La más pequeña, que ahora tiene 5 años, no puede escuchar hablar de la muerte: “Ante cualquier cosa relacionada con el fallecimiento de alguien, si ella justo está ahí, te calla y te pide que no hables de ese tema”. En tanto, que la más grande “si bien al principio hablaba sobre la muerte de su mamá, ahora está más retraída y en silencio”.

El hecho ocurrido el 8 de septiembre de 2019 en Figueroa Alcorta y Tagle. En un video de las cámaras de seguridad de la zona quedó registrado cómo Veppo avanzó sobre el puesto de control de alcoholemia, atropelló a los agentes y siguió de largo, sin frenar para asistir a las víctimas. “Él tuvo la posibilidad de haber bajado la velocidad, su amigo se lo advirtió, y fue peor, porque cuando le dijeron que estaba cerca del boliche aumentó aún más la velocidad”, remarcó la hermana de Cinthia.

Palermo: atropelló a agentes de tránsito, mató a uno y se dio a la fuga Twitter: @aleginart

Tras el impacto, los dos compañeros que se encontraban dentro de la camioneta de control se bajaron del auto conmocionados para asistir a sus compañeros. En tanto que Veppo escapó sin socorrerlas y abandonó el vehículo sobre la calle Silvio L. Ruggeri, frente al Hospital Fernández, en Palermo. Desde ahí abordó un taxi junto a sus acompañantes y se dirigió a su casa, en el barrio porteño de Belgrano. Al final, alrededor de las 17.20 del 8 de septiembre, el imputado se presentó junto a su abogado en la Comisaría Vecinal 1A, donde quedó detenido, a disposición de la Justicia.