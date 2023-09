escuchar

“Pensé que iba a terminar mal. Por suerte terminé bien”, dijo Miguel, el motociclista cuya imagen se volvió viral ayer y que fue atropellado por un taxista en Palermo cuando el conductor profesional estaba peleando con otro chofer en la madrugada del 16 de septiembre pasado.

En diálogo con LN+, el hombre de 32 años que trabaja en el rubro gastronómico, contó a LN+: “Yo estaba yendo a mi casa cuando veo que había dos tacheros detenidos que se estaban peleando. Lo que menos quise hacer es meterme en la pelea y quise pasar por el costado. Este muchacho arrancó a toda velocidad. Increíble, porque es un profesional”.

Sobre su estado de salud, Miguel contó: “En el Hospital Rivadavia me revisaron muy bien y, por suerte, no hubo fracturas ni nada grave”. Además, contó que, al parecer, la discusión entre los choferes era por ver quién llevaba a un pasajero. Después que me choca, yo quedé medio shockeado. No me acuerdo de todo lo que pasó.

“ El que me chocó se quedó ahí conmigo, pero la gente lo comenzó a linchar. Se quedó y después no supe más nada. No me llamó, no tengo su número ”, dijo sobre los días siguientes al incidente vial que se viralizó ayer y contó: “Hay casos que terminan peores, pero no se viralizaron. En general, los de las motos, tenemos problemas con los tacheros que cuando van a girar no ponen las luces, ni avisan si van a frenar. Se creen los dueños de la calle”.

Ante la consulta de por qué cree que sucedió un hecho como el que lo tuvo a él como víctima, respondió: “La calle está complicada para todo el mundo. La gente sale a buscar el mango. Se está convirtiendo en una selva”.

“ Estoy retomando el laburo, por suerte me bancaron en mi trabajo. La moto quedó hecha pedazos, la vi hace dos días en la comisaría. No funciona. Hay que ver con el seguro y el abogado ”, dijo sobre su medio de transporte y sumó: “Ahora voy en colectivo o caminando a mi trabajo. Yo vivo en Almagro y voy hasta Palermo, así que se me hace cómodo”.

El joven de 32 años también aseguró: “Yo no les había contado a mi madre y mis hermanos, se enteraron cuando se viralizó. Tenemos que bajar un cambio todos”.

Pelea de taxistas terminó con un motoquero atropellado

El hecho que se volvió viral

La situación de violencia vial se dio en la madrugada del sábado 16 de septiembre en el barrio porteño de Palermo, cuando dos taxistas se pelearon en la calle, uno chocó a Miguel, y luego fue golpeado por las personas que estaban en el lugar.

La cinematográfica secuencia quedó registrada en un video, de 1.26 minutos, que se viralizó en las últimas horas. El incidente ocurrió en las calles Gorriti y Thames, minutos antes de las tres de la mañana del sábado 16.

“Arribado personal a Thames y Gorriti por choque con heridos, observó un taxi detenido junto al mismo, un motovehículo, dejando constancia que el conductor del vehículo se encontraba asistiéndolo, ya que, se encontraba tendido en la bicisenda”, dice el parte policial.

Sobre el taxista que lo embistió, “al no tener impedimento y en consulta con Magistrado Unidad de Flagrancia - Unidad Fiscal Norte, se dispuso labrar actuaciones por lesiones culposas”.

Palermo: una salvaje pelea entre dos taxistas terminó con un motociclista atropellado

Según pudo saber LA NACION, las autoridades de tránsito porteñas están trabajando para identificar a los dos choferes y definir las medidas que se tomarán ante el violento accionar. “Cuando se tomó conocimiento del caso se bloqueó la licencia administrativamente en forma automática para que no pueda hacer ninguna tramitación”, dijeron fuentes de transporte porteña y sumaron: “Paralelamente, se está hablando con la fiscalía para que nos dé detalles de la denuncia y, en función de eso, la intención es pedir a la Justicia la suspensión de la licencia”.

Estas medidas, por ahora, solo afectan al conductor que embistió al motociclista.

En tanto, el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, dijo: “La Policía de la Ciudad identificó al taxista que atropelló al chico de la moto, uno de los involucrados en la pelea. Hoy mismo pedimos al GCBA la suspensión de su licencia y lo instamos además a que revoque la habilitación que le otorgó para el servicio”.

“Un violento así no puede tener un registro profesional ni transportar pasajeros que depositan en él su seguridad. El otro conductor se fugó del lugar”, escribió el funcionario nacional y luego pidió: “Si alguien quiere colaborar con sus datos, puede hacerlo a través del canal de denuncias de la ANSV”.

Un violento así no puede tener un Registro profesional ni transportar pasajeros que depositan en él su seguridad. El otro conductor se fugó del lugar.

👉Si alguien quiere colaborar con sus datos, puede hacerlo a través del canal de denuncias de @InfoSegVial 📝 pic.twitter.com/hZVTPxEJ56 — Pablo Martinez Carignano (@pmcarignano) September 27, 2023

LA NACION

Temas Inseguridad vial