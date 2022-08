“Pensé que me moría”: el crudo testimonio de un pasajero del colectivo que cayó de un puente en Córdoba

“Pensé que me moría. Me había quedado sin aire y tuve miedo”. Juan era uno de los pasajeros del colectivo que el domingo cayó desde un puente en la ciudad de Córdoba, después de ser embestido por un auto a toda velocidad. Fueron segundos en los que él y otras siete personas - incluido el chofer- sintieron que era el fin. El video es muy elocuente.

El micro de la línea C1 de la empresa Tamse circulaba en la esquina del puente Maldonado y Costanera Norte.

Al ingresar al puente, sobre el río Suquía, el colectivo fue chocado por el auto, un Chevrolet Onix, conducido por Wilson Gustavo Rivero Chávez, de 37 años, que ya había pasado un semáforo en rojo. La colisión hizo que la unidad cambiara su trayecto, diera contra la barrera de contención y, por la fuerza del impacto, la rompiera y cayera al vacío.

Según se ve en las impresionantes imágenes captadas por una cámara de seguridad, al caer del puente, la trompa del colectivo se incrustó en la costa y a los segundos gran parte del vehículo quedó sobre la tierra, evitando así caer de lleno en el agua. Por su parte, el automóvil pudo detener su marcha sin sobresaltos sobre el puente.

Córdoba: un colectivo cayó desde un puente al río Suquia tras chocar con un auto

“El colectivo voló”

Juan relató a El Doce TV de Córdoba: “Escuchaba música con mi celular cuando siento el golpe del auto al colectivo. Entonces escucho a mi compañero, que venía detrás, que insulta. Yo solté el celular y me agarré con los dos brazos del asiento. El colectivo voló”.

“Mi cuerpo se va para adelante y mi panza choca con el asiento de adelante. Entonces me quedé sin aire. Los vidrios se rompían lento y la gente que estaba sentada voló al suelo. Tuve miedo, porque me había quedado sin aire. Pensé que me moría. Después pude respirar mejor y me tranquilicé”, describió.

Juan, que sufrió una lesión leve en el bazo y en el estómago, contó que la policía llegó rápido a asistir a los pasajeros. “Primero atendieron a los más graves, porque había algunos quebrados”, dijo. En cuanto a su estado de salud, contó que le realizaron “una minioperación” para cortar el sangrado del bazo.

Así quedó el Chevrolet Onix Gentileza El Doce

Además, dijo que vio el video del choque y se mostró indignado por la velocidad en la que circulaba el auto.

El resto de los pasajeros fue asistido y el diagnóstico de la mayoría fue traumatismos varios, pero no hubo personas con lesiones graves.

Accidentología Vial le realizó a ambos conductores las pruebas correspondientes y El Doce TV refirió que, según la Municipalidad de Córdoba, se determinó que el hombre que viajaba en el Onix tenía alcohol en sangre, pero no especificaron la cantidad. Por el siniestro, fue detenido Chávez e imputado por negligencia.