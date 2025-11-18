Persecución a toda velocidad en Rosario: un motociclista que escapó de un control embistió a un patrullero

Un patrullero perseguía a la moto por la avenida cuando otro móvil policial, que circulaba por una calle perpendicular, cruzó y se colocó frente al motociclista. El conductor embistió el vehículo y terminó cayendo sobre una zona de pasto en la vereda.

Según el parte oficial de la Policía de Santa Fe, todo se inició a las 17.05 de ayer, cuando la Policía de Acción Táctica (PAT) avisó por radio a la Central 911 que un motociclista había huido de un control en la zona de 17 de Octubre y Roque Sáenz Peña, en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, en Rosario. A partir de esa comunicación se inició un operativo de seguimiento con móviles y efectivos del Comando Radioeléctrico local.

De acuerdo con la información oficial, el conductor mantuvo la marcha pese a las señales sonoras y lumínicas de los patrulleros. El despliegue se extendió por distintas cuadras hasta que, ya en avenida San Martín y Kennedy, un móvil policial logró colocarse por delante y cerrarle el paso. Allí se concretó la detención sin que se registraran heridos entre los efectivos.

El motociclista fue identificado como Alejandro Ezequiel N., de 20 años. En el lugar se secuestró una moto Skua 150 de color rojo y negro. Las imágenes del final del operativo quedaron registradas por cámaras de seguridad del Municipio.

Tras la aprehensión, el joven fue trasladado al Hospital Anselmo Gamen con un traumatismo en la pierna izquierda. En el centro de salud quedó con custodia policial. Luego, el procedimiento se continuó en la Comisaría 29ª de Villa Gobernador Gálvez, donde se realizaron las actuaciones de rigor.

Estamos con una impactante persecución a un motochorro en Rosario

Voceros del caso señalaron que la persecución se originó por la desobediencia a la voz de alto durante un control de identificación y que, durante el operativo, actuaron en conjunto unidades de la PAT y del Comando Radioeléctrico. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dispusieron que el aprehendido permanezca con custodia policial mientras avanza la evaluación del hecho.

El parte no informa, por el momento, otros detalles sobre el estado de la moto, su documentación o si hubo secuestro de elementos adicionales, y tampoco precisa el recorrido exacto previo a la detención.

Fuentes policiales remarcaron que el operativo se ajustó al protocolo habitual en estos casos: alerta por la huida, seguimiento por varios móviles coordinados por radio y reducción del conductor en un punto seguro del trazado urbano, priorizando que no hubiera terceros afectados. Tras ello, se dio intervención sanitaria por la lesión del detenido y se continuaron las actuaciones en sede policial.