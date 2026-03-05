Persecución al límite: dos policías acorralaron a motochorros que escapaban en contramano y a gran velocidad

Dos jóvenes que acababan de robar una moto en Malvinas Argentinas fueron detenidos después de una persecución a gran velocidad que quedó registrada en la cámara corporal de uno de los agentes que intervino en el operativo. El episodio ocurrió el 26 de febrero, cuando personal de la división Motorizada de la policía bonaerense tomó conocimiento del asalto y comenzó la búsqueda de los sospechosos.

Según fuentes policiales, la víctima denunció que dos delincuentes le habían sustraído el vehículo y habían escapado de inmediato. Con esa información, los agentes que patrullaban la zona iniciaron un rastrillaje para dar con los ladrones. Pocos minutos después, los localizaron en una de las intersecciones del distrito, cuando circulaban en contramano y a gran velocidad.

La secuencia quedó registrada en la cámara que el agente llevaba en el casco. En las imágenes se observa que dos motos policiales llevan adelante la persecución mientras los sospechosos intentan evadir el control. El efectivo que encabezaba el seguimiento acelera hasta ponerse casi a la par del motovehículo sustraído y da la voz de alto: “¡Quedate ahí!”. La orden se escucha con claridad en el audio del dispositivo.

En la grabación también se percibe la maniobra del policía para acercarse sin perder estabilidad y obligar a los fugitivos a reducir la velocidad. La situación se desarrolla en cuestión de segundos y en un contexto de riesgo por la circulación en contramano y el tránsito de la zona. De acuerdo con lo reconstruido por los investigadores, la velocidad de la persecución llegó a rondar los 80 kilómetros por hora.

Finalmente, y ante la presencia de los dos agentes motorizados que ya habían logrado alcanzarlos, los sospechosos detuvieron la marcha y se entregaron sin oponer resistencia. Los efectivos descendieron de las motos y les ordenaron que se quedaran quietos y que bajaran del vehículo robado. Luego les colocaron las esposas y los redujeron sin que se registraran incidentes posteriores.

La policía secuestró la moto robada y quedó a disposición de la Justicia para los trámites de rigor. Los dos sospechosos fueron trasladados a una dependencia policial para su identificación y para determinar su participación en el asalto inicial.