Pidieron que un empresario vaya a juicio tras la muerte en Retiro de una joven brasileña

El Ministerio Público Fiscal pidió que la elevación a juicio de la causa donde se investiga la muerte de Emmily Rodrigues Santos Gomes, una joven brasileña de 26 años que falleció después de caer al vacío desde el sexto piso de un edificio del barrio porteño de Retiro.

El requerimiento de elevación a juicio fue presentado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10l, interinamente a cargo del fiscal Alberto Gentilli, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), conducida por la fiscal Mariela Labozzetta.

Para los representantes del Ministerio Público, el empresario Francisco Sáenz Valiente debe ser juzgado por los delitos de suministro gratuito de estupefacientes y facilitación del lugar para su consumo y abandono de persona agravado por el resultado muerte.

Según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, los fiscales explicaron que si bien la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional procesó al imputado por homicidio imprudente, la fiscalía considera que la calificación jurídica más congruente con los hechos es la de abandono de persona.

“Resulta oportuno recordar que la etapa de instrucción resulta netamente preparatoria y que la calificación legal en la que se subsumen las conductas investigadas puede experimentar ciertas modificaciones hasta el momento de la acusación. Así, de ninguna forma la variación de la calificación jurídico legal puede traer aparejada la sospecha de vulnerar el principio de congruencia procesal”, sostuvieron Labozzetta y Gentili, según el citado sitio de noticias.

Francisco Sáenz Valiente, el empresario acusado Instagram: @francissaenzvaliente

Rodrigues Santos Gomes falleció el 30 de marzo de 2023. Junto con otras mujeres había ido al departamento del Sáenz Valiente, situado en la Libertad 1542, en Retiro.

Murió, según el expediente judicial, en un estado de aparente desesperación eufórica, terror y llantos, que podría haber estado causado por el consumo de estupefacientes y alcohol, cayó al vacío por una ventana del departamento de Sáenz Valiente que da a un pulmón del edificio.

La joven brasileña llegó al departamento del empresario a las 3.21 de ese 30 en su camioneta 4x4. Estaba acompañada por Magalhaes Mourao y Dafne Gutiérrez Santana. Sáenz Valiente estaba con su amiga Lía Figueroa Alves. Los cinco tomaron bebidas alcohólicas, escucharon música y consumieron drogas.

“Mili [por Rodrigues Santos Gomes] parecía como poseída, que tenía una mirada rara y en un momento algo le pasó”, sostuvo el empresario en una de sus declaraciones indagatorias. Y agregó: “Decía cosas sin sentido en portugués, después comenzó a gritar cosas religiosas, gritos muy fuertes, insultaba, incluso gritó ´policía´. En ese momento nada tenía sentido”.

La autopsia determinó que la modelo brasileña murió como consecuencia de “politraumatismos” y “hemorragias internas y externas” y en las consideraciones médico-legales se dejó asentado que una caída desde un sexto piso como en este caso –de menos de 50 metros–, en medicina legal se conoce como “defenestración”.

El empresario estuvo preso desde el 30 de marzo hasta el 19 de abril de 2023. Fue liberado después de la falta de mérito dictada por el juez Martín del Viso.

En un primer momento, fue indagado por homicidio, pero después de un pedido del fiscal Vismara y de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), dependencia conducida por Mariela Labozzetta, el juez Del Viso había ordenado la ampliación de la declaración indagatoria del empresario por los delitos de femicidio, portación ilegal de arma y suministro de estupefacientes.

“Las dudas, como puede observarse, parten del ámbito privado en el que sucedieran los hechos, pues fue dentro de un departamento y lejos de la vista de terceros imparciales, y si bien se oyeron gritos o alguna otra persona advirtió la caída de la víctima al vacío, todo sugeriría que el desenlace ocurrió sin siquiera la presencia de la única testigo [por Juliana Magalhaes Mourao, amiga de la joven fallecida y del empresario] que estuviera en el sitio durante el confuso episodio. De aquí que la prueba no llegue a aclarar realmente lo sucedido ni revela cuál fue el contexto de los acontecimientos, y si bien es cierto que para remover los obstáculos que suelen presentar este tipo de casos se aplica un criterio probatorio amplio, aun en su máxima expresión, pues configuraría un supuesto de violencia de género extrema, las presunciones no llegan a disipar las dudas en torno a la acusación”, explicó el magistrado en su resolución.

Después, los jueces Magdalena Laiño, Ricardo Matías Pinto e Ignacio Rodríguez Varela, integrantes de la Sala VI de la Cámara del Crimen, procesaron al imputado por los delitos de suministro gratuito de estupefacientes, facilitación de un lugar para su consumo, homicidio culposo y tenencia ilegítima de un arma de uso civil condicional.

“La acción típica realizada por Francisco Sáenz Valiente consistió en haber facilitado los estupefacientes al ponerlos a su alcance o disposición para que aquellas [Rodrigues Santos Gomes y tres mujeres que habían estado en el departamento del empresario la madrugada del 30 de marzo pasado] tomaran posesión de ellos”, se sostuvo en el fallo unánime del tribunal de alzada.

Ahora, en el requerimiento de elevación a juicio, tras analizar los testimonios, las llamadas y los peritajes e informes médicos (entre otras pruebas), los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que fue Sáenz Valiente quien proveyó las sustancias aquella madrugada, así como fue también quién proporcionó el lugar para su consumo.

Según www.fiscales.gob.ar, los fiscales repasaron una conversación entre el imputado y una de las asistentes al departamento, donde él la persuadía para asistir a su casa comentándole que tenía “tuci blanca faso”.”La invitación a su casa tenía implícita la situación de consumo y la provisión de la droga”, remarcaron.

Al momento de analizar lo sucedido con la joven brasileña, puntualizaron que Sáenz Valiente decidió continuar con la reunión a pesar del estado de “alteración psíquica” que tenía Rodrigues Santos Gomes. “No hizo nada para detener el consumo ni para brindarle la asistencia médica necesaria para compensarse y que ella, en ese estado, no podía procurarse por sí misma”, explicaron y agregaron que todo transcurrió en un contexto sexualizado, según el citado sitio de noticias.