Pirómano y reincidente. Irá preso un hombre que prendió fuego un contenedor de basura

Un hombre que prendió fuego un contenedor de basura de la vía pública en el barrio porteño de San Cristóbal deberá purgar un año y medio de cárcel. Aunque el monto de la pena usualmente implica que sea de cumplimiento en suspenso, el acusado ya tenía una sentencia previa condicional, por lo que ahora perdió ese beneficio y tendrá que ir a la cárcel.

Una investigación de la fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°12, a cargo del fiscal Sebastián Fedullo, finalizó con una condena a prisión efectiva para un hombre con antecedentes penales tras un acuerdo que fue homologado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°4, subrogado por la jueza Araceli Martínez en el que el imputado aceptó la imposición de una condena por el delito de daño agravado por tratarse de un bien de uso público.

La pena que recibió el imputado fue unificada en un año y medio de prisión de cumplimiento efectivo ya que tenía una condena condicional previa que fue revocada.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la esquina de las calles Constitución y Sarandí, cuando desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) se advirtió que un hombre, valiéndose de un encendedor, inició el fuego de un contenedor, que se incendió por completo.

El fuego fue apagado por los Bomberos de la Ciudad, mientras que, con la descripción aportada por personal del CMU, que señalaba a un hombre vestido con campera gris y pantalones oscuros, el autor del incendio fue detenido a las pocas cuadras del lugar del hecho por la Policía de la Ciudad.

Durante años fue gratis romper todo.

Se terminó. Excelente decisión de la Justicia.

Destruir bienes públicos es delito. Adentro. https://t.co/yIJ9Uq1VfW — Jorge Macri (@jorgemacri) April 12, 2026

Al tomar intervención la Fiscalía N°12 se recabaron las pruebas del hecho junto a declaraciones testimoniales, y de esta manera se imputó al hombre por daños agravados por tratarse de un bien público, según el artículo 184, inciso 5 del Código Penal.

Así se produjo el reconocimiento de la acusación fiscal y aceptación de la pena, según informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.