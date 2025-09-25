Quiénes son los doce detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela

La investigación del triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez gira en torno a un aparente entramado que involucra redes de prostitución con vínculos con el narcotráfico y ajustes de cuentas.

Hasta el momento hay doce detenidos por el triple asesinato. La policía arrestó el miércoles a ocho personas, acusadas de integrar la organización que asesinó a las chicas de La Matanza, durante allanamientos en Villa Zavaleta

Detenidos

La hipótesis de la venganza narco como móvil del triple homicidio fue aportada por una mujer que figura entre los primeros cuatro sospechosos detenidos previamente, quienes serán indagados e imputados este jueves. Según informó LN+, son Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra.

Casa del horror video 2

Olor a cloro en la casa del horror

La mujer confesó, además, a la policía que se encargó de limpiar junto con su pareja la escena del triple crimen. Según trascendió, los investigadores sintieron un olor muy fuerte a cloro en la casa y luego descubrieron tierra removida en el fondo del jardín.

La mujer confío a la policía también que tres sospechosos de nacionalidad peruana le alquilaron su casa de Jáchal y Chañar, en Florencio Varela, y que asesinaron a las tres jóvenes porque una de ellas le robó cinco kilos de cocaína a un narco que usaba la villa 1-11-14 como base de operaciones para el tráfico de drogas.

Según el ministro de seguridad bonaerense, Javier Alonso, el que habría planificado el triple crimen es el traficante prófugo, cuyo alias es “Pequeño Jota”. De acuerdo con lo poco que se sabe pertenece a una organización narcocriminal transnacional con comando operacional en la Ciudad de Buenos Aires y diferentes puntos de venta en el conurbano sur de la provincia.