Así es la casa del horror, el lugar donde fueron torturadas y asesinadas Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela

Los cadáveres de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez fueron hallados el miércoles en una vivienda de Florencio Varela. Las tres jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes en la rotonda de la localidad bonaerense de La Tablada, en Monseñor Bufano y Avenida Crovara, en donde las recogió una camioneta Chevrolet Tracker blanca.

Casa del horror

Según la investigación, las chicas fueron torturadas, asesinadas y enterradas en esa casa situada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

Nuevas imágenes reproducidas por LN+, exhibieron el interior de la casa del horror. En el video se ve el jardín en el que fueron fueron hallados los restos de las chicas.

Cuerpos y objetos quemados

Los investigadores encontraron los tres cuerpos desmembrados y tapados con escombros; dos de ellos, en bolsas de residuos. Una versión inicial sostiene que las asesinaron el mismo día de su desaparición antes de amontonar sus restos en una fosa.

En las imágenes también se pueden ver restos de ropa y otros objetos que examinó durante el miércoles la Policía Científica. Junto a un árbol, además, figuran otros objetos quemados. La casa se encuentra este jueves desalojada.