Policía, delivery y héroe: con 13 disparos evitó que delincuentes le robaran el auto a un chofer de DiDi

Cerca de la medianoche del viernes, una cuadra casi desierta y en calma retumbó con 13 estruendos en menos de un minuto. A las 23.22, según registró una cámara de seguridad, un chofer de una aplicación de viajes era asaltado a bordo de su coche en la calle Centenario, entre Emilio Mitre y Larrea, en el barrio Casco Salas en la localidad de Moreno. Los pasajeros que habían contratado el servicio intentaba robarle cuando apareció un repartidor en moto. Lo que los ladrones no sabían era que el delivery era, en realidad, un policía bonaerense fuera de servicio que tenía este trabajo para sumar ingresos.

El agente estacionó la moto detrás del vehículo y se acercó. Al advertir la situación, se identificó como miembro de la fuerza y extrajo su arma reglamentaria. Según fuentes judiciales, el policía “manifestó espontáneamente que disparó hacia el suelo” para disuadir a los asaltantes. También dijo que había efectuado tres disparos, pero el video de la cámara de seguridad muestra que fueron al menos 13.

La secuencia duró menos de un minuto. Los delincuentes escaparon sin concretar el robo y no hubo heridos, algo que confirmaron las constataciones realizadas en hospitales de la zona. “El chofer estaba en perfectas condiciones”, aseguraron las fuentes consultadas. Como la calle estaba vacía, los disparos del “polidelivery” no alcanzaron a nadie.

El policía todavía no declaró en sede judicial. Sus manifestaciones fueron recogidas por los uniformados que llegaron al lugar tras el intento de robo. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del fiscal Federico Soñora.

Las actuaciones quedaron en manos de personal de la Comisaría 1ª de Moreno, mientras que las pericias sobre las vainas servidas y el arma utilizada fueron encomendadas a Gendarmería Nacional. Según confirmaron las fuentes, no se adoptará ninguna medida contra el policía que disparó y ya se le devolvió su arma reglamentaria.

Los investigadores analizan el video que captó el momento del enfrentamiento y buscan determinar si los asaltantes actuaron en grupo o si hubo cómplices que lograron huir antes de la llegada de la policía. Hasta el momento, no se informó sobre detenciones.